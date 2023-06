アル・ナスルは1日、今夏に来日ツアーを開催することを発表した。

サウジ・プロフェッショナルリーグで今シーズンを2位で終えたアル・ナスル。ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが2023年1月から加入したことで話題を呼んだほか、元ブラジル代表MFルイス・グスタヴォ、ブラジル人MFタリスカ、スペイン人DFアルバロ・ゴンサレスなどが在籍している。

試合日程・会場・対戦チームは未定としているが、開設された日本ツアー公式HPや公開されたキービジュアルは、5月30日に同じく来日ツアーを発表したインテルと同じツアーロゴデザインを用いている。なお、C・ロナウドはパートナー契約を結ぶMTG社の招きで、7月末に大阪で来日招待イベントに出席することが発表されている。

今夏、日本では多数の海外クラブがツアーを実施。前述のアル・ナスル、インテル以外にも、6月6日に今シーズンのラ・リーガ王者であるバルセロナがヴィッセル神戸と対戦することを皮切りに、プレミアリーグ王者のマンチェスター・C、ブンデスリーガ王者のバイエルン、スコティッシュ・プレミアリーグ王者のセルティックが7月に試合を行うことが発表済となっている。

【今夏の海外クラブ来日試合】

6月6日 ヴィッセル神戸 vs バルセロナ(国立競技場)

7月19日 横浜F・マリノス vs セルティック(日産スタジアム)

7月22日 ガンバ大阪 vs セルティック(パナソニックスタジアム吹田)

7月23日 横浜F・マリノス vs マンチェスター・C(国立競技場)

7月26日 バイエルン vs マンチェスター・C(国立競技場)

7月29日 川崎フロンターレ vs バイエルン(国立競技場)

日程等未定:インテル、アル・ナスル

【画像】アル・ナスル、インテルと同じ来日ツアーロゴ発表