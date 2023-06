「落ち込んでいる自分を肯定する気持ちにさせてくれる」上野大樹の音楽の魅力をSCHOOL OF LOCK!こもり校長が語る

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。5月31日(火)の放送は、シンガーソングライターの上野大樹さんがゲスト出演。上野さんに会いたいと熱望していたパーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)が、楽曲の魅力を伝えました。こもり校長:今日は、僕が来てほしくて呼ばせてもらったんですけど……僕、本当に上野先生の曲が好きなんです。上野:恥ずかしいですね……(笑)。こもり校長:上野先生は“自分らしくいられる音楽”をテーマに楽曲を作られているんだけど、最初は全く知らなかったのよ。でも曲を聴くと、そのストレートさが……人って、少なからず心が弱くなっちゃう部分があったりして。そういうときは無意識に自分でテンションを上げて「がんばらないと!」って思っちゃうんだけど、「そう思わなくてもいいんだよ」「そのままのあなたが清々しいよ」と言ってくれている気がして。テンションが下がっていたり落ち込んでいる自分を肯定する気持ちにさせてくれる曲が多いんだよね。それで、テンションが下がったときや散歩している何気ないときに聴いたり、自分のスイッチを切ってオフになる瞬間に聴いて気持ちをフラットにしたりとか。いろんな場面で助けていただいています。上野:ありがとうございます……!COCO教頭(CRAZY COCO):そもそも、校長が上野先生の楽曲と出会ったのは何やったの?こもり校長:音楽配信サイトで、毎週火曜に勝手にシャッフルされるプレイリストをフォローしているんですけど、それを聴いていたらたまたま上野先生の曲と出会って。COCO教頭:ランダムで。こもり校長:それを聴いた瞬間に、ピンと耳が……フォーカスがいったというか。「なんだこの曲……!?」みたいな。そこから「歌っている人は誰だ?」って調べていったんですけど、それがもう3年前かな。2020年でした。COCO教頭:そんなに前なんですね。こもり校長:それから、“お気に入り”に入れて。Spotifyでは“聴いている上位何%です”って教えてくれるんですけど、僕は“上位4%”に入っています!上野:ありがとうございます!こもり校長:3年越しにお会いできて、すごく嬉しいです! その出会ったときの曲を、一緒に聴きたいと思います。こもり校長:実はこの曲を、1月にSCHOOL OF LOCK! でかけさせてもらったんだよね。届けたい人がいて、この曲を届けたんだけど……。3年前にこの曲と出会って、コロナ禍になって……コロナ禍だけじゃなくて、自分にもつらいことがいっぱいあって、その度に何回も何回も大切に聴いてきました。今聴いても、「いい曲だな……」ってすごく思うね。俺がこの曲と出会って救われたように、今日何気なく聴いた生徒(リスナー)が、この曲で今の気持ちが少しでも変わればいいな、と思います。COCO教頭:うん……いい曲です。上野:ありがとうございます……!この日の放送では、上野さんが「て」を弾き語りで披露。さらに、6月3日(土)に配信リリースされる新曲「素顔」の初オンエアや、番組が開催していた10代限定の夏フェス「未確認フェスティバル2015」に出演した際の歌唱音源も紹介されました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/