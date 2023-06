上野大樹 “自分で自分を認められたときに可能性に気づける”新曲『素顔』初オンエア

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。5月31日(火)の放送は、シンガーソングライターの上野大樹さんがゲスト出演。6月3日(土)に配信リリースされる新曲「素顔」を初オンエアし、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)が、楽曲の感想を伝えました。こもり校長:「素顔」を初オンエアさせていただきました!上野:ありがとうございます……!こもり校長:この楽曲はドラマ「テイオーの長い休日」(東海テレビ・フジテレビ系)の主題歌です。このドラマのために書き下ろしたということですが……上野先生は、実はメジャーデビューされたのが4月なんですよ。COCO教頭(CRAZY COCO):えっ? 2ヵ月前!?上野:はい(笑)。こもり校長:そこから、ドラマの主題歌です。すごいですね!上野:ありがとうございます! 本当にたくさんの人のおかげで……(笑)。こもり校長:この楽曲は、僕が想像していたよりもすごくポップなメロディでした。そのなかに歌詞がいっぱい散りばめられているんだけど……聴いたときに感じたのは「自分のことって、意外と自分は知らないのかもな」ってこと。COCO教頭:うん。こもり校長:でももしかしたら、何かがきっかけになって「自分ってこういう人なんだ」と自分で認められたときに、この歌詞のように“君に会った日を覚えている”という……“君”という第三者として自分のことを見てあげることによって、何か肯定できたりとか、自分の知らなかった可能性に気づけるとか。そういう、“自分探し”みたいなことをしたくなりました。上野:ありがとうございます!こもり校長:ごめんなさい、僕の思いをただぶつける時間になってしまいました……(笑)。上野:いや、“まさに”です!全員:(笑)。こもり校長:俺がファンだからさ(笑)。COCO教頭:そういう時間です! 全然いいよ!この日の放送では、こもり校長が上野さんを知るきっかけとなった楽曲「て」を弾き語りで披露。番組が開催していた10代限定の夏フェス「未確認フェスティバル2015」に出演した際の歌唱音源も紹介されました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/