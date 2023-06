宮世琉弥「MVでは何十回も踊った」“思いの詰まった”新曲『AWAKE』制作裏話

俳優でアーティストの宮世琉弥が、期間限定でパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 宮世LOCKS!」。5月31日(水)の放送では、5月12日(金)に配信リリースされた新曲『AWAKE』の制作裏話を伝えました。琉弥くんの1stシングル『AWAKE』を毎日聴いてます。琉弥くんの歌声が良くて、朝から登校のお供に聴いてます。歌声めっちゃ好きです。MVも公開されて、ダンスもかっこよくて、なんでもできるし才能の塊やなって思いました。楽曲の作成秘話やMVの裏話とか聞きたいです。宮世:おっ、いいこと言うやん! ちょっと、もう1回読んでいい?『MVも公開されて、ダンスもかっこよくて、なんでもできるし才能の塊やなって思いました』もう1回読んでいい……!?(笑)。『MVも公開されて、ダンスもかっこよくて、なんでもできるし才能の塊やなって思いました』めっちゃ嬉しい! ありがとうございます!『AWAKE』の作成秘話ね。この楽曲はUTAさんと一緒に作成したんですけど、何回も打ち合わせを重ねて、UTAさんの家で一緒に歌ったりもして。すごくいっぱい自分の思いを詰め込んだ曲だし、僕の今の思いがみなさんに伝わればいいなと思います。聴くたび聴くたびいろんな感情が湧いてくる曲だし、共感もできると思うから、いっぱい聴いてね!宮世:MVの裏話は……このMVではわからないと思うんだけど、たぶん何十回も踊ったんですよ。それで、足に力が入んなくて、本当にアイシングしまくっていたんですけど……(笑)。こんなにガッツリ踊ったのは久々だったから、また新しい僕の一面も見れるMVになっていると思います。いっぱい見てほしいなって思います!宮世琉弥は、5月29日(月)から6月1日(木)の4日間出演します。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/