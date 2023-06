渡辺航原作による「舞台『弱虫ペダル』」シリーズ16作品の無料配信が、ABEMAのアニメLIVEチャンネル3にて6月12日から7月28日にかけて行なわれる。

これは最新作となる「舞台『弱虫ペダル』THE DAY1」が、8月4日から13日まで東京・天王洲 銀河劇場で上演されることを記念したもの。6月12日からの1週間は、2012年に上演された1作目の「舞台『弱虫ペダル』」をはじめ、インターハイの3日間を描く「インターハイ篇」など7作品、7月17日からの1週間は新体制となったチームを描く「総北新世代、始動」「箱根学園(ハコガク)新世代、始動」や、10作品目よりスタートしたシリーズ「新インターハイ篇」などの8作品が毎日無料で視聴できる。さらに7月28日には、舞台化10年の節目を迎えた2022年に上演された「舞台『弱虫ペダル』The Cadence!」を無料配信。「舞台『弱虫ペダル』」シリーズの歴史を上演順に振り返れる。なおDMM TV、dアニメストア、U-NEXTなど各配信サービスにて、シリーズ16作品の配信が行われることも発表された。

また無料配信に併せて、6月12日20時からは小野田坂道役の島村龍乃介らキャストが出演する番組「舞台『弱虫ペダル』THE DAY1上映記念!全16作品無料放送SP特番」を生放送。これまでの公演映像やBlu-ray / DVD限定の映像を織り交ぜて、キャストたちが「舞台『弱虫ペダル』」シリーズの解説を行う。さらに7月28日20時からは、新作舞台の開幕直前番組の放送も決定した。詳細は続報を待とう。

「舞台『弱虫ペダル』」シリーズは、演出家・西田シャトナーが生み出した“パズルライドシステム”という表現技法で、難しいとされていたロードレースを舞台上で表現。一本のハンドルと舞台上を縦横無尽に疾走する俳優のマイムによって、リアリティと熱量のある自転車レースが展開される。10周年となった2022年には、手嶋純太役でこれまでのシリーズに出演してきた鯨井康介を演出に迎え、西田が脚本を手がける新シリーズがスタートした。

舞台「弱虫ペダル」シリーズ全16作品無料放送のスケジュール

2023年6月12日(月)21:00~:「舞台『弱虫ペダル』」

2023年6月13日(火)21:00~:「舞台『弱虫ペダル』箱根学園篇~眠れる直線鬼~」

2023年6月14日(水)21:00~:「舞台『弱虫ペダル』インターハイ篇 The First Result」

2023年6月15日(木)21:00~:「舞台『弱虫ペダル』インターハイ篇 The Second Order」

2023年6月16日(金)21:00~:「舞台『弱虫ペダル』箱根学園篇~野獣覚醒~」

2023年6月17日(土)21:00~:「舞台『弱虫ペダル』インターハイ篇 The WINNER」

2023年6月18日(日)21:00~:「舞台『弱虫ペダル』IRREGULAR~2つの頂上~」

2023年7月17日(月・祝)21:00~:「舞台『弱虫ペダル』~総北新世代、始動~」

2023年7月18日(火)21:00~:「舞台『弱虫ペダル』~箱根学園(ハコガク)新世代、始動~」

2023年7月19日(水)21:00~:「 舞台『弱虫ペダル』新インターハイ篇~スタートライン~」

2023年7月20日(木)21:00~:「舞台『弱虫ペダル』新インターハイ篇~ヒートアップ~」

2023年7月21日(金)21:00~:「舞台『弱虫ペダル』新インターハイ篇~箱根学園王者復格(ザ・キングダム)~」

2023年7月22日(土)21:00~:「舞台『弱虫ペダル』新インターハイ篇~制・限・解・除(リミットブレイカー)~」

2023年7月23日(日)18:00~:「舞台『弱虫ペダル』新インターハイ篇FINAL~POWER OF BIKE~」

2023年7月23日(日)21:00~:「舞台『弱虫ペダル』SPARE BIKE篇~Heroes!!~」

2023年7月28日(金)21:00~:「舞台『弱虫ペダル』The Cadence!」