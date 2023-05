Mrs. GREEN APPLE大森元貴「光栄というか恐縮というか…！」甲子園の大会歌『栄冠は君に輝く』カバー

Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。5月29日(月)の放送では、大森元貴が「第105回全国高校野球選手権記念大会」のCM動画で、大会歌の『栄冠は君に輝く』をカバーしたことについて、リスナーのメッセージを紹介し感想を語りました。大森先生が、甲子園の『栄冠は君に輝く』を歌唱されたという記事を拝見しました!私は高校3年生で、野球部のマネージャーをしています。去年まで見送る側だったのに、気づいたら最後の夏がもう目の前まで来ています。その最後の夏を大森先生が彩ってくれるなんて、私はなんて幸せ者なんでしょう! 大森先生の「栄冠は君に輝く」楽しみにしております。ミセス先生、これからも頑張ってください!(17歳)大森元貴 (Vo/Gt):ありがとうございます……! 高校サッカー(※)のときも思いましたけど……なかなかスポーツとはかけ離れたところで生活してましたけど、自分が持ってる熱量だったり大事にしてるものが、スポーツを一生懸命頑張ってる子たちには刺さるんだな、って。ありがたいですよ!(※2018年開催の「第97回全国高校サッカー選手権大会」で、応援歌として「僕のこと」が起用され決勝戦では楽曲をライブで披露した)若井滉斗 (Gt):ありがたいねぇ。大森:高校球児の熱い夏がやってくるわけですよ!若井:ねー!大森:そう! 『栄冠は君に輝く』を歌唱させていただきました! 2人はもう聴いたよね?どうでした?藤澤涼架 (Key):僕はこの曲を学生時代からすごく聴いていて……。大森:吹奏楽もあったりね!藤澤:そうそう。だから、すごくゆかりのある、思い出のある曲を元貴が歌ってるっていうのが、ちょっとおもしろくなっちゃったね(笑)。身近な人間としては。若井:そうだよね(笑)。大森:(笑)。藤澤:しかも、めちゃくちゃ上手い!大森:あ、ありがとうございます(笑)。若井:歴史のある曲だからこそ、元貴が歌うことによってまた違った一面が見られるというか。大森:もう本当に、光栄というか恐縮というか……! 80年くらいの歴史がある曲らしくてですね。それをいまの僕が歌うっていうのは、どういうことを求めてくださってるのか、っていうのはありながら。でも一生懸命歌いましたよ。若井:めちゃくちゃ素敵でしたよ。藤澤:うん!大森:僕が言うのも変ですけど、非常に“僕らしい”歌唱になりました!藤澤:そう!“元貴”って感じになりましたね。大森:楽しみにしててください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/