宮世琉弥「ご飯を食べてからお風呂」ナイトルーティンのこだわりを紹介

俳優でアーティストの宮世琉弥が、TOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」に登場。"宮城県からやってきた転校生"として、期間限定コーナー「宮世LOCKS!」のパーソナリティを務めます。5月29日(月)の放送では、リスナーから届いた質問に答えました。宮世:最近、『地獄楽』っていう漫画を読んだんですよ。すごくおもしろくて……説明するのが難しい漫画なんですけど、1回読んでほしいです! アニメも最近始まったので、観てみてください。ずっと好きなのは、『キングダム』だったり、『ONE PIECE』だったりで……僕は『キングダム』の最新刊で泣いちゃいました。内容は言えないんですけど、すごく感動するシーンがありまして……。『キングダム』ファンのみなさんも『キングダム』を知らない方も、ぜひ見てほしいなと思います!宮世:どこからがナイトルーティンなんですかね……? 寝る体勢になったら、ナイトルーティンが始まるのかな?僕は寝ようって思ったときには、まずご飯を食べます(笑)。ご飯を食べてから、お風呂に入って……ここにこだわりがあって! ご飯の前に、お風呂に入れないの。なぜかって、代謝がよくてすごく汗をかいちゃうから。だから、まずご飯を食べてからお風呂、っていうのをずっとやっています。お風呂を入り終わったら歯磨きして、化粧水、乳液やって、髪の毛を乾かして……明日の台本を覚えたり、やらなきゃいけないことをバーってやって寝ます!僕って短期集中型なんですよ。長期集中が無理で。例えば、「昼の12時から夜の8時まで同じことやります!」って言われたら絶対無理です。だから、もう本当に短い時間でバーって詰め込むタイプなので、こういうナイトルーティンになっています!宮世琉弥は、5月29日(月)から6月1日(木)の4日間出演します。