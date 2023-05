「好きな子に告白したいけど自信がありません」10代の相談におくった背中を押す言葉

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。5月30日(火)は、「LINEで話そう」をテーマに放送。番組の公式LINEアカウントにメッセージを寄せたリスナーと電話をつなぎ、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が報告や悩みを聞きました。そのなかから、片思い中の15歳の男性リスナーの相談と、校長と教頭がおくった言葉を紹介します。こもり校長:今夜は、LINEを使った授業をおこないます。SCHOOL OF LOCK! の学校掲示板には登録していないけど、LINEの友だち登録はしているという生徒(リスナー)の話を聞いていきたい。COCO教頭:いいね!このリスナーは、現在高校1年生です。同じクラスに好きな人がいて、LINEやDMではやり取りをするけど、直接話すと気まずくなってしまうとのこと。仲はいいし告白したいと思っているけど、過去に別の人に告白して振られたことが3回ほどあり、自信が持てないと言います。こもり校長:う~ん……告白するのに、自信って必要かな? “その子のことが好き”と、“自信がない”って別のチャンネルだと思うんだけど。自分に自信があるから相手に好いてもらえる、ということでもないし。告白って相手に思いを伝えることだから、自信は意外と関係ないと思うんだよね。リスナー:あ~……。こもり校長:「自信がなくて……」より、「相手に思いを伝えたくて……!」という思いが先行したら告白したらいいんじゃないかな。いままでのことをトラウマに思う必要はないし、また別の人の話なんだから、そこに不安になる必要はないのかな、って思うけどね。でも、「自信がなくて言えない、どうしよう……」とメソっとしちゃう気持ちもわかるよ。教頭はどう?COCO教頭:女子側としては……仲のいい子から告白されたら、めっちゃ嬉しいよ。だし、「好き」って言ってもらえたからこそこっちも意識する、ということもあるねん。男子側が1歩アプローチしてくれたから、女子側も勇気を持って1歩出せることがあるのよ。トラウマがあるのはわかるけど、今(リスナーが)好きな子に3回振られたわけじゃないやん。いままでの人は、いままでの人。今、好きな人のことをしっかり見てあげたほうがいいよ。リスナー:はい……。こもり校長:あと、100回「好き」って言えば、100回目に届くこともあると思うんだよね。1回の告白で1発アウトという考え方じゃなくて、好きだったら何回でも「好き」って言えばいいんじゃないかなと思う。現に俺の友達は、1回2回3回4回……8回って告白しまくっていたら付き合えた、ということもあったよ。COCO教頭:あるある!こもり校長:しかもこれ、高校のときの話だからね!COCO教頭:全然ある!こもり校長:だから、その人のことが好きなんだったら……!COCO教頭:うん。こもり校長:直接のコミュニケーションも、何回でも取らないと! 1回で完成するコミュニケーションなんてないよ!COCO教頭:ないないない!こもり校長:失敗して失敗して失敗して、「この子と何を話したいんだろう」「この子とどうやったら話せるんだろう」って考えて、それを積み重ねていって関係が生まれるからね。1回の失敗で諦めたらダメだよ! それだけで「好き」という気持ちを止めてしまうのは、本当にもったいないから。COCO教頭:もったいない!こもり校長:告白ができなかったとしても、「明日は楽しく話せるように」とか……そういう1歩を積み重ねていくことが、自信にもつながると思うから。リスナー:はい。こもり校長:まずは、好きな子と毎日向き合ってみて! 恋人になれるように願っているから!COCO教頭:応援してるよ!リスナー:はい!こもり校長:頑張れよ!リスナー:ありがとうございます!このほかには……・「今日から3日間、職場体験でパンを作ります。校長と教頭の好きなパンを作りたいです」という14歳・「ソフトボール部に所属しているけど、部員が少なくて学校単独で試合に出られません」という14歳・「仲の良かった友達から避けられるようになってしまい、心当たりがないのでどうしたらいいかわかりません」という17歳と電話とつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/