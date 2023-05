宮世琉弥「今から頑張っていくぞ！」新曲『AWAKE』リリースで音楽活動スタート

俳優でアーティストの宮世琉弥が、TOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」に登場。“宮城県からやってきた転校生”として、番組内で放送される期間限定コーナー「宮世LOCKS!」のパーソナリティをつとめます。5月29日(月)の放送では、初回ということで自己紹介をしました。宮世:生徒(リスナー)のみなさん、こんばんは! 今日から4日間、このクラスに通うことになりました、“宮城県から来た転校生”宮世琉弥です! 今夜は登校初日ということで、生徒のみんなに僕のことをいろいろと知ってもらいたいので、自己紹介をしていこうと思います。僕の名前は、『宮世琉弥』! 宮世っていう名字は……僕のファンの方を『りゅびーず』と呼んでいて、りゅびーずのみなさんがいろんな案を出してくれて、命名された名前でございます。『宮城から世界へ』という意味が込められているんですけど、それを背負ってみなさんにいろんなものを届けていきたいなと思い、この名前を選ばせていただきました。宮世:任してくれよ! 宮城のいいところは、都会なんですけど自然とすごくマッチしているんですよ! 都会の中に自然が広がっていて……大自然の公園もあるし、ちょっと離れれば川や山もあるしすごく素晴らしい! 自然と都会がマッチしてるところだなと思います!おすすめしたいスポットは、『司』っていう牛タン屋さんがあるんですよ。おいしいので、ぜひ行ってみてほしいなと思います。僕と会えるかもしれない……うん、会えるかも。結構通ってるからね。今はSCHOOL OF LOCK! で東京に来ちゃっているけど、4日間経ったら僕は宮城に帰るということで……そのとき、俺とデートしましょうね!宮世:最近のニュースは……実は僕、最近、アーティストとしても活動し始めています! ありがとうございます!音楽活動をやるために、去年からギターレッスンやダンスレッスンなどしていたんですけど、先日(5月12日に)『AWAKE』という楽曲をリリースしました! すごく爽快感があって、タイトルの通り“何かが起きる”、“目覚める”っていう意味が込められています。僕も、今からスタートして頑張っていくぞ! っていうことで、『AWAKE』というタイトルにさせていただきました。背中を押してくれる歌詞になっているし、捉え方によったら2人だけの歌詞にも聴こえるし、りゅびーずと僕、っていう歌詞にも聴こえるし……。人によって捉え方が変わる曲だな、面白い曲だなと思います。いろんな人に聴いてもらって、いろんな感想を知りたいなと思うから、いっぱい聴いていろんな人に広めてください!――ここで、「AWAKE」をオンエア宮世:この『AWAKE』なんですけど、ミュージックビデオも公開されているので、みなさんぜひ見てみてください! すごくバキバキに踊っていて、かっこいいダンスナンバーの部分もあるので、めちゃくちゃいいMVとなっております! みなさんの背中を押してくれると思います!『AWAKE』って“起きる”という意味もあるので、現場でスタッフさんから「今日、何時AWAKE?」とか……(笑)。そういう部分でも『AWAKE』が使われていて、自分の中ではすごく嬉しかったです。みんなも、日頃から『AWAKE』を軽く使ってほしいというか。朝登校してきたらみんなで、「今日、何時AWAKEだった?」とかそういう感じで! 流行語大賞狙っているので、みんな使ってください……!この日の放送では、「最近ハマっている漫画は何ですか?」「ナイトルーティンを教えて!」というリスナーの質問にも答えました。宮世琉弥は、同番組に5月29日(月)から6月1日(木)の4日間出演します。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/