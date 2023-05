「彼氏と付き合って1ヵ月、キュンキュンする恋愛ソングが聴きたい！」15歳のオーダーで選ばれた清水翔太『My Boo』のアンサーソング

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。5月29日(月)は、『選曲Beef or Chicken』と題して放送。10代リスナーのリクエストに合う楽曲を、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)がそれぞれ選曲。その2曲から、リスナーが選んだ1曲だけがオンエアされました。電話をつないだ4人のなかから、「キュンキュンする恋愛ソング」を依頼した15歳のリスナーとのやり取りと、校長教頭が選んだ楽曲を紹介します。こもり校長:今日は選曲の授業をお届けします。生徒(リスナー)のキミが選曲してほしいテーマを僕らにオーダー。僕とCOCO教頭が、キミのオーダーに合わせてそれぞれ1曲ずつ選曲して、キミに楽曲を“Beef or Chicken”してもらいます。COCO教頭:“Beef or Chicken”の使い方よ……! 基本的には、機内食のチョイスなのよ。大体、2つのうちから1つを選ぶんだけど。こもり校長:だから、合ってるよね!?COCO教頭:(笑)。ということは、それぞれが楽曲を提供する。そして生徒が、“Beef or Chicken”で選んで、どっちかの曲がかかって、どっちかの曲はかからない……。こもり校長:イェスイェス!COCO教頭:選ばれるのは1曲! オンエアされるのも1曲です!このリスナーは高校1年生で、同じ中学で今は別の高校に通う彼氏とは付き合って1ヵ月です。中3の夏休みごろから話すようになり、何度か「付き合ってくれる?」というLINEが届いたものの返事をする前に取り消されたため、自分から「同じ気持ちだよ」と伝えたとのこと。失恋ソングしか知らないので、“キュンキュンできる曲も知りたい”ということです。洋楽やから聴きなじみないかもしれないけど、まさに初恋のことを歌っている曲やねん。歌詞のはじまりが、“私はいつでも思い出すと思う(I will always remember)”なのよ。初めて恋が実って、彼氏ができて1ヵ月やん? でもこれから、夏休みの花火大会とかクリスマスとかいろいろあるやん。それでたくさんの思い出を作ったら、のちに2人でイベントを振り返ることができるのよ。この思い出を振り返る、ということをやると、また愛が深まります。キュンキュンというか、ギュンギュンするくらい……!リスナー:(笑)。COCO教頭:この、アン・マリー先生の曲を聴いて、より“キュンキュン度”を増してほしい! これが、選曲理由でございます!こもり校長:……曲がかかる前に和訳を言うのはずるくない!?COCO教頭:まだまだ詰まってるねん!こもり校長:この曲、もともとは清水翔太先生が「My Boo」という恋人に対する曲を出しているのね。リスナー:知ってます!こもり校長:あれって、彼氏から彼女への曲じゃん。そのアンサーソングなの! 公式アンサーソング! 彼女から彼氏に向けた曲なの!リスナー:へぇ~!こもり校長:あまり「好きだよ」とか「一生一緒にいてね」とか恥ずかしくて言えないじゃん。でも、そういう相手に対するド直球の思いを當山みれい先生が代弁してくれています! きっとこの曲を聴いたら彼氏さんに対して同じ気持ちになって、同じように相手が愛おしくなる! そんな曲を、僕は用意させていただきました!こもり校長:では、選曲をお願いします! “Beef or Chicken”???リスナー:こもり校長でお願いします!こもり校長:ご注文、ありがとう~!こもり校長:(『Dear My Boo』オンエア後)いい曲だな~! (リスナーが)清水翔太先生のほうを知っていたのが……!COCO教頭:でかかったよ! 私は、先に情報開示しすぎたかもしれない。洋楽というのも、攻めすぎたかなぁ……。次の選曲に活かします!このほかには……・「卓球部のキャプテンになりました。でも、後輩は私よりも強いです」“不安な気持ちを押しのけられる、とにかく明るく元気で気合いの入る曲”をオーダーした16歳・「受験生で、勉強のことばかり考えています」“1日の勉強疲れを癒してくれるような、お風呂で聴くのにオススメの曲”をオーダーした17歳・「農業高校で“牛部”に所属していて、牛の世話のために早起きしないといけないので大変です」“毎日5時起きなので、リズミカルで楽しく1日のスタートを切れる曲”をオーダーした15歳と電話をつなぎ、校長と教頭がそれぞれに寄り添った曲を選びました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/