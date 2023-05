インテルは30日、今夏に来日ツアーを開催することを発表した。

インテルはセリエAで現在3位。チャンピオンズリーグでは決勝に進出しており、6月10日に同じく今夏に来日するマンチェスター・Cと対戦することが決定している。FIFAワールドカップカタール2022を制したアルゼンチン代表FWラウタロ・マルティネスや、ベルギー代表FWロメル・ルカク、イタリア代表MFニコロ・バレッラ、トルコ代表MFハカン・チャルハノールなどが在籍している。

なお、試合日程・会場・対戦チームは未定。具体的な来日スケジュールも現時点では決定してないが、来日日程は7月下旬の見込みだ。開設された日本ツアー公式HPや公開されたキービジュアルは同じデザインとなっている。

これにより、インテルは今夏に来日ツアーを実施する5つ目のクラブに。6月6日に今シーズンのラ・リーガ王者であるバルセロナがヴィッセル神戸と対戦することを皮切りに、プレミアリーグ王者のマンチェスター・C、ブンデスリーガ王者のバイエルン、スコティッシュ・プレミアリーグ王者のセルティックが7月に試合を行うことが発表済となっている。

【今夏の海外クラブ来日試合】

6月6日 ヴィッセル神戸 vs バルセロナ(国立競技場)

7月19日 横浜F・マリノス vs セルティック(日産スタジアム)

7月22日 ガンバ大阪 vs セルティック(パナソニックスタジアム吹田)

7月23日 横浜F・マリノス vs マンチェスター・C(国立競技場)

7月26日 バイエルン vs マンチェスター・C(国立競技場)

7月29日 川崎フロンターレ vs バイエルン(国立競技場)

日程等未定:インテル