新生LUNA SEA、3年ぶりSLAVEの歓声と共に歩み出した新たな門出

2023年5月27日、28日の二日間にわたり、LUNA SEAがワンマンライブ「THE BEST OF LUNA SEA 2023」を東京都・武蔵野の森総合スポーツプラザのメインアリーナにて開催した。1日目を「A Rosy Show」、2日目を「A Show for You」と題した今回のライブは、結成記念日である5月29日を直前に控え、SLAVE(ファンの総称)と過ごすスペシャルな夜となった。本公演二日目「A Show for You」の様子をレポートする。

結成30周年の2020年は新型コロナウイルスの感染が広まり世間は混沌の中であったため、LUNA SEAも自身の30周年記念ツアーは幾度かの延期と中断を余儀なくされながらも、2年の歳月を経て完走。かと思えば、2022年の2月にはRYUICHI(Vo.)が声帯にできた静脈瘤の除去手術を受けるなど、バンドとSLAVEにとってこの3年間は、期待通りに活動が進まない時期であった。そんな日々を乗り越え、やっとたどり着いた今回のライブ「THE BEST OF LUNA SEA 2023」では、新型コロナウイルスの5類感染症移行や感染規模の縮小を踏まえ、「声出し解禁」を宣言。果たして今夜はどんな伝説が生まれるのか、期待を寄せずにはいられなかった。

定刻を15分ほど過ぎ、開演が近づくと自然と観衆もこのライブを待ちきれず立ち上がりクラップを始め、メンバーを迎え入れる準備を整えていく。スクリーンにはステージへ移動してくるメンバーの様子、そして円陣を組む様子が中継で映し出され会場の熱量は一気に上がっていき、メンバーを求める歓声が鳴り響いた。3年ぶりとなるSLAVEの大歓声に迎えられ登場したLUNA SEAが1曲目に演奏したのは、2000年の終幕直前に発表されたバラードソング「LOVE SONG」というまさかの立ち上がりであり、会場からは冒頭から驚き交じりの歓声が上がった。大サビではSLAVEの大合唱を噛み締めるRYUICHI(Vo.)の表情、マイクを通さずとも「もっと!」とSLAVEの声を求めるINORAN(Gt.)の姿が印象的だった。前述の理由から、SLAVEにとっては、やもすれば湿っぽい気持ちがあったかもしれないこの曲も、この3年間の辛い時期を乗り越えて大合唱が叶ったことで、再びLUNA SEAとSLAVEが愛を手渡しで交換しあう、万感の想いが溢れる暖かな曲となった。冒頭から会場の心を鷲掴みにしたことで、このライブはやはり特別であり、LUNA SEAは今夜またもや新たな伝説を作るのかもしれないと感じさせてくれた。

RYUICHI(Photo by KEIKO TANABE)

INORAN(Photo by KEIKO TANABE)

LUNA SEAとSLAVE、互いが3年間堪えてきたものを確かめ合ったあとは、「PRECIOUS...」、「STORM」、「DESIRE」と一気にステージ上がギラついていった。真矢(Dr.)の叩き付けるような力強いドラミングの上で、SUGIZO(Gt.,Vn.)のサステインのある唯一無二のサウンドのギター、INORANが奏でる楽曲に必要不可欠なリフ、どっしりと無骨に楽曲の土台を作るJ(Ba.)の3人は縦横無尽にステージを暴れ回りながらも時に掛け合いを見せていく。RYUICHIもいつも以上のテンションで煽り続けていき、ほとんどの曲でSLAVEにマイクを向けて歌わせるなど、声出しライブにテンションの高まりを隠しきれない。一気にエンジンを全開にしていき、バンドの気合いは十二分に。スクリーンを彩るVJの演出も見事に楽曲の世界観を色とりどりに演出し、SLAVEの手元で光るライトはさらに会場の一体感を重ねていく。冒頭から多幸感が満たされた状態で走り出したSLAVEのテンションは抑えられず、曲間もメンバーを呼ぶ声が鳴り止まなかった。

SUGIZO(Photo by KEIKO TANABE)

「Thoughts」を披露した後は、真矢のスネアドラムが割れてしまうというトラブルが生じてしまうも、RYUICHIの「やばい真ちゃん、フルパワー。クラッシャー真矢!最高です」というフォローで、更に会場は盛り上がっていく場面も。一挙手一投足全てが、ベストライブに繋がるように会場の温度を高める要素になっていたことを痛感した。ライブ再開後は、煌びやかな海風のようなサウンドが印象的な「IN MY DREAM (WITH SHIVER)」でファンも波のように左右に手を振り、再び一体感を生んだ。その後は、「久しぶりにこの曲を聴いてください」というRYUICHIの紹介から、廃教会のような退廃感のある映像が投影されると、過去数回しかライブで演奏されなかった隠れた名曲「WITH」を披露。どよめくようなSLAVEの反応の中、物憂げなサウンドと慟哭するようなRYUICHIのアウトロの歌唱が印象的だった。続いて、SUGIZOによるバイオリンソロを導入に「THE BEYOND」のアコースティックバージョンをRYUICHI、INORANと3人で披露。オリジナル版の持つ楽曲の雄大な世界観に加え、包み込むような優しさが上乗せされたような暖かなアレンジとなり、先ほどの「WITH」とは異なる、伸びやかなRYUICHIの歌声の表現とオレンジ色に染まったステージが映えた一曲となった。

このあとは、これまた久しく見ることのできなかったドラムソロへ移行。和装に身を包んだ真矢が和楽器メンバーと共に囃子を演奏、幼少期から親しんでいた太鼓を叩き会場を驚かせる。ドラムを叩きながら会場との恒例の真矢の名前を呼んでもらう掛け合いを楽しみながらも、「やっぱライブの主役はお前たちの熱い想いだぜ! めちゃめちゃ感動してます」「LUNA SEAの第6のメンバー、お前らが最高にかっこいいぞ!」と、会場を盛り立てていく。

真矢(Photo by KEIKO TANABE)

更に続いてJも登場してベースソロが始まると、「いくぞ!!」「もっと!!」と、それまで以上にSLAVEに声を上げさせながら、極太低音と自身のそれ以上に力強い声を張り上げ、会場の勢いの限界値をもう一段階引き上げていく。「約3年3カ月ぶりの声出し解禁。だけど、強制じゃねえ。声がちっちゃいやつもいるんだ、声の出し方を取り戻しているやつもいる! それぞれのペースで、それぞれのスピードで燃え上がってくれ!」と、様々な思いのSLAVEヘの配慮が更に心を掴んでいき、続く「TONIGHT」へと一気に勢い付けた。

J(Photo by KEIKO TANABE)

その後のMCでは、RYUICHIが「Jが自分のペースでって言ってくれたけどさ、もう全開だよね? はみ出てるよね? やばいよお前ら! 今日は最後まで全力で行こうぜ!!」と触れていたが、確かにライブが進むにつれて会場からの掛け声は遠慮が薄くなっていき、輪をかけて歓声が大きくなってきており、コロナ禍前以上の盛り上がりになっていたのではないかと思う。ステージの上下から発せられる相互作用がこれほどの、久しく浴びることのできなかった狂気的な熱気を生んでいたのは間違いない。

終盤ブロックは、結成30周年記念日にリリースされた「宇宙の詩 〜Higher and Higher〜」に始まり、定番とも言える代表曲「TRUE BLUE」からブーストをかけていき、Jの遺書読み上げに久しぶりの大歓声が沸く、暴力的なまでのアップナンバー「ROSIER」へと続き、白いベールに包まれたステージでの珠玉のバラード「I for You」を披露。ファン一人一人を逃すことなく見つめるSUGIZOの姿、ステージ両端へ歩み寄り一人一人へと歌声を届けるRYUICHIの姿など、最後までSLAVE一人一人を取りこぼすことなく走り抜ける、まさに「A Show for You」、あなた達の為のライブという姿勢を感じさせ、本編は終了となった。

結成記念日前日のライブであったため、SLAVEがバースデーソングを歌いながら始まったアンコールでは、「みんなと作った曲だからさ、一緒にこの歌を歌える日が来たことを、トンネルを一緒に抜けられたことを本当に嬉しく思っています。それでは全員で歌いましょう」と、コロナ禍に不安が募るSLAVE達の気持ちに寄り添いたいというメンバーの思いから生まれた楽曲「Make a vow」を披露。スクリーン上の映像には、オンラインで繋がっていたLUNA SEAとSLAVEの映像が流れるが、ともに困難を乗り越えて会場に集うことができたSLAVEと声を一つに合わせていく場面に、夜明けのような希望を感じずにはいられない。

メンバー紹介のMCトークでは、演奏中の勇ましさや艶やかさとはまた異なり、ビオレママとLUNA SEAのコラボグッズをネタに笑いを誘うような和やかな雰囲気を醸しつつも、やはりそれぞれがSLAVEへの愛情、3年ぶりの声出しライブを叶えられた喜びと感謝、そしてこれからもSLAVEと共に未来へ歩んでいく旨を自分なりに伝えていく。特に印象的だったのは、真矢が語った、公演開催数日前に感染対策ルールの”撤廃”(声出しの際にはマスク着用を任意としたこと)を発表したことに対するSLAVEからの様々な意見へ、真摯にLUNA SEAの想いを伝えていた場面だ。会場もそれまでの歓声を止めて、「皆が、LUNA SEAが一番大事だからこそ、自分の感じ取ったこと、想いを貫き通してきたんだよね」「色々な考え方があっても、俺たち5人がまとめて皆にいい景色を見てもらうから! 頼むからずっとずっとずっと、ついてきてくれよな!」という真矢の心からの言葉に静かに耳を傾け、そしてそれを讃えた。どんなSLAVEからの言葉も受け止め、一つにして、更に高みを目指していく。それは、SUGIZOが同じくMCで語った”新たなLUNA SEA”の支柱となる想いかもしれない。結成から30年以上経っても、LUNA SEAはSLAVEとともにまだまだ強大な存在になっていく、天井知らずのバンドなのだと確信させられた力強い言葉だった。

そんなバンドの意志へSLAVEも応えるように「BELIEVE」「WISH」と大声を揃えながら大団円への道を進んでいった。エンディングに差し掛かる定番の流れだと誰もが思ったところ、RYUICHIの口から突如、翌日29日のバンド結成記念日に目黒鹿鳴館でのフリーライブを発表。「どんどん、どんどん進化するためにさ、原点に返ってライブハウス、一丁やってみようと思ってるんだよ!」と、インディーズ時代から縁の深い会場から”新生LUNA SEA”の新たな門出を感じさせる発表に会場のざわつきが止まらなかった。そして、”たくさんの物語が始まった”曲だとしてライブのオープニングを飾ることが多い「LOVELESS」のイントロが鳴り響く。胎動のような、新生LUNA SEAの息吹を感じさせるパフォーマンスを披露、ステージ・会場全員が手を繋ぎ万歳、互いを褒め称えるようにライブは大団円で幕を下ろした。

SUGIZOは、アンコールのMCでコロナ情勢との付き合いに触れながら「これから未来永劫コロナウイルスはいると思うので、その中でどうやって音楽ができるのか、どうやってエンタメができるのか、どうやって皆と繋がれるのか。これからも一緒に模索しながら歩んでいきましょう」「まだまだ俺たちはこれから更に先に、未来へ向かって走りたいので、ぜひその旅を皆さんと一緒に歩んで行けたら嬉しいです」と語った。3年越しに届けられた当日の歓声は確かにLUNA SEAに届いていたし、それと共に高まっていくあのボリュームは間違いなく伝説級だった。そして、LUNA SEAもこのライブで受け取った希望の声ともに更に未来へ進んでいく想いを表明した。これからも希望の嵐を伴いながら、LUNA SEAは歩みを止めないであろう。そう感じさせる一夜だった。

<ライブ情報>

LUNA SEA

「THE BEST OF LUNA SEA 2023」

2023年5月27日(土)「A Rosy Show」

2023年5月28日(日)「A Show for You」

東京都 武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ

=2日目セットリスト=

1. LOVE SONG

2. PRECIOUS...

3. STORM

4. DESIRE

5. Thoughts

6. IN MY DREAM (WITH SHIVER)

7. WITH

8. THE BEYOND(Acoustic Version)

Drum Solo

Bass Solo

9. TONIGHT

10. 宇宙の詩 〜Higher and Higher〜

11. TRUE BLUE

12. ROSIER

13. I for You

EN

1. Make a vow

2. BELIEVE

3. WISH

4. LOVELESS