ポルトガルサッカー連盟（FPF）は17日、6月のEURO2024予選に臨む同国メンバー26名を発表した。
ポルトガル代表は6月のインターナショナルマッチウィークでEURO2024予選の2試合を消化予定。6月17日にホームでボスニア・ヘルツェゴビナ代表と、20日に敵地でアイスランド代表と対戦する。
3月のインターナショナルマッチウィークから指揮を執っているロベルト・マルティネス監督は、今回も26名のメンバーを招集。DFルベン・ディアス（マンチェスター・C／イングランド）、MFベルナルド・シルヴァ（マンチェスター・C／イングランド）、MFブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・U／イングランド）らの主力が順当に選出された。ベテランとなったDFペペ（ポルト）やFWクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／サウジアラビア）も引き続きメンバーに名を連ねている。
また、プレミアリーグで徐々に出場機会を増やしている24歳のDFトティ・ゴメス（ウルヴァーハンプトン／イングランド）は初招集となった。MFレナト・サンチェス（パリ・サンジェルマン／フランス）は2021年11月以来の代表復帰に。一方、3月シリーズには招集されていたMFジョアン・マリオ（ベンフィカ）やマテウス・ヌネス（ウルヴァーハンプトン／イングランド）はリストから漏れ、負傷中のDFヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン／フランス）も外れた。
今回発表されたポルトガル代表のメンバー26名は下記の通り。
▼GK
ディオゴ・コスタ（ポルト）
ジョゼ・サ（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
ルイ・パトリシオ（ローマ／イタリア）
▼DF
アントニオ・シルヴァ（ベンフィカ）
ダニーロ・ペレイラ（パリ・サンジェルマン／フランス）
ディオゴ・ダロト（マンチェスター・U／イングランド）
ゴンサロ・イナシオ（スポルティング）
ジョアン・カンセロ（バイエルン／ドイツ）
ネルソン・セメド（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
ペペ（ポルト）
ラファエル・ゲレイロ（ドルトムント／ドイツ）
ルベン・ディアス（マンチェスター・C／イングランド）
トティ・ゴメス（ウルヴァーハンプトン／イングランド）※初招集
▼MF
ベルナルド・シルヴァ（マンチェスター・C／イングランド）
ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・U／イングランド）
ジョアン・パリーニャ（フルアム／イングランド）
オタヴィオ（ポルト）
レナト・サンチェス（パリ・サンジェルマン／フランス）
リカルド・オルタ（ブラガ）
ルベン・ネヴェス（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン／フランス）
▼FW
クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／サウジアラビア）
ディオゴ・ジョッタ（リヴァプール／イングランド）
ゴンサロ・ラモス（ベンフィカ）
ジョアン・フェリックス（チェルシー／イングランド）
ラファエル・レオン（ミラン／イタリア）