ザ・クロマニヨンズのライブ盤「ザ・クロマニヨンズ ツアー MOUNTAIN BANANA2023」が10月18日にリリースされる。
本作にはザ・クロマニヨンズが16thアルバム「MOUNTAIN BANANA」を引っ提げ、2月から4月にかけて行った全国ツアー「ザ・クロマニヨンズ ツアー MOUNTAIN BANANA2023」の音源を収録。このツアーでザ・クロマニヨンズはアルバム全収録曲に「ギリギリガガンガン」「ナンバーワン野郎！」などのヒットナンバーを加えた全23曲でファンを沸かせた。ライブ盤はCDのみの通常盤に加えて、完全生産限定の豪華スペシャルパッケージも発売される予定で、詳細は追って発表される。
またザ・クロマニヨンズは9月よりライブハウスツアー「ザ・クロマニヨンズ ツアー 月へひととび」を開催する。チケットの1次先行受付期間は6月23日12:00から7月3日23:59まで。詳細はザ・クロマニヨンズのオフィシャルサイトで確認しよう。
ザ・クロマニヨンズ ツアー 月へひととび
2023年9月4日（月）山梨県 甲府Conviction
2023年9月7日（木）高知県 X-pt.
2023年9月8日（金）愛媛県 WStudioRED
2023年9月18日（月・祝）鹿児島県 CAPARVO HALL
2023年9月20日（水）長崎県 DRUM Be-7
2023年9月22日（金）滋賀県 滋賀U★STONE
2023年9月24日（日）奈良県 EVANS CASTLE HALL
2023年9月25日（月）大阪府 なんばHatch
2023年9月29日（金）岩手県 Club Change WAVE
2023年9月30日（土）青森県 青森Quarter
2023年10月3日（火）東京都 LIQUIDROOM
2023年10月6日（金）静岡県 LiveHouse 浜松 窓枠
2023年10月11日（水）愛知県 THE BOTTOM LINE