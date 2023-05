村上春樹　サザンオールスターズの次にかけたのは、中古レコードのバーゲンで見つけた1枚

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00~19:55)。5月28日(日)の放送は「村上RADIO~アカペラで行こう~」をオンエアしました。今回のテーマは「アカペラ」。ビートルズやビーチ・ボーイズ、サザンオールスターズなどによる、さまざまな名曲のアカペラカバーを村上DJの楽しい解説付きで紹介。この記事では、中盤4曲を紹介した内容をお届けします。

◆Robbie Nevil「If I Ever Hear You Knocking On My Door」

次は、サザンオールスターズが1992年に発表したアルバム『世に万葉の花が咲くなり』に収録されていた「IF I EVER HEAR YOU KNOCKING ON MY DOOR(君のノックがドアにきこえたら)」をロビー・ネビルがアカペラでカバーしています。素敵な曲です。作曲は桑田佳祐、作詞はトミー・スナイダー。これは昔ながらのストリート・コーナー・ドゥワップ・スタイルを踏襲しています。

◆Voice Boys「It's Not Unusual」

次は、Voice Boys(ボイス・ボーイズ)というグループ、CDも1枚しか出していないみたいだし、インターネットで検索しても情報がほとんど出てこないし、詳しいことはよくわからないんですが、どうやらスウェーデン出身のアカペラ・グループのようです。録音は2000年になっています。トム・ジョーンズの歌でヒットした「It's Not Unusual(よくあることさ)」を歌っていますが、なかなかノリがいいです。このディスクは中古屋さんのバーゲンで安く見つけました。

◆Modern Folk Quartet「Marianne」

この番組ではMFQ(Modern Folk Quartet/モダン・フォーク・カルテット)がなぜかよくかかりますね。とくにひいきにしているというわけでもないんだけどね、なぜか……。

このMFQがモーツァルトの交響曲第29番の第3楽章メヌエットを、アカペラ用にアレンジしました。曲のタイトルは「Marianne」。モーツァルトの音楽ばかりを集めた、とてもユニークなアルバム『Wolfgang』の中の1曲です。ほのぼのとチャーミングなコーラスです。聴いてください。MFQが歌います、「Marianne」。

◆Pentatonix「Feel It Still」

ペンタトニックスは2011年にアメリカで結成された5人組のアカペラ・グループ。ビートボックスがぴしっと効いています。ラップの影響を受けて、ビートボックスという人間楽器が登場してから、アカペラ音楽の概念が一変したような感がありますね。聴いていて、面白くて感心しちゃうんだけど、「おお、ここまでやるか……」みたいなところもあります。曲は「Feel It Still」。

<収録中のつぶやき>

このバンドはメンバーの中に、ビートボクサーといってビートボックス専門の人がいるんです。最初、楽器が入っているのかと思っていたけど、すごいよね、なかなか。

<番組概要>

番組名:村上RADIO~アカペラで行こう~

放送日時:5月28日(日)19:00~19:55

パーソナリティ:村上春樹

番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/