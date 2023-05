Awichのワンマンライブ「Queendom -THE UNION- at K-Arena Yokohama」が11月5日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催される。

昨年3月に初の東京・日本武道館公演「Welcome to the Queendom at 日本武道館」を成功させたAwich。本日5月28日に千葉・幕張メッセ国際展示場9~11ホールで行われたヒップホップフェス「POP YOURS 2023」ではヘッドライナーを務めた。「一度きりの人生、失敗を恐れずに挑戦する姿を見せることで、ファンのみんなにも勇気や気付きを与えてあげたい」と語っていた彼女の次の挑戦の舞台は、今年9月29日に開業する2万人収容の大規模アリーナ。ライブにはAwichを愛する多くの仲間たちも駆け付ける予定だ。

イープラスではチケットの先行予約を受付中。先行販売にてチケットを購入したファン限定でのサプライズ企画も予定されており、詳細は後日発表される。

Awich「Queendom -THE UNION- at K-Arena Yokohama」

2023年11月5日(日)神奈川県 Kアリーナ横浜