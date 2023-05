乃⽊坂46早川聖来「頑張ります！」ラジオドラマ『安部礼司』で『乃⽊坂46真夏の全国ツアー』への意気込みを語る

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中の、平均的なサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ番組「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」(毎週日曜17:00~17:55放送)。5月28日(日)放送では、スペシャルゲストとして乃木坂46・早川聖来さんが登場。乃⽊坂46の夏の⾵物詩「乃⽊坂46真夏の全国ツアー2023」への意気込みを語りました。ごくごく普通で平均的なサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」。東京・神田神保町の中堅企業「大日本ジェネラル」に勤めるサラリーマンの安部礼司が、トレンドの荒波に揉まれる姿と、それでも前向きに生きる姿を描いた勇気と成長のコメディドラマです。大日本ジェネラルは色めき立っていた。開発本部に「まるで乃木坂46にいそうな女子社員」が期間限定で来ることになったからだ。彼女の名前は「花丸せいら」。清楚で好感度バツグン、仕事にも意欲的に取り組んでいる彼女だが、実はある秘密が……。乃⽊坂46の夏の⾵物詩「乃⽊坂46真夏の全国ツアー」の開催が今年も決定! 2023年は昨年に引き続き、北海道・宮城・愛知・大阪・広島での公演に加えて、ラストは恒例の「明治神宮野球場」にて公演をおこないます。さらに、今年は乃⽊坂46にとって初となる沖縄公演も開催します。安部礼司役の小林タカ鹿から“ライブへの意気込み”を問われると、早川さんは「ちょっと個人的な話ですが、私は去年、全国ツアーをお休みしてしまったので2年ぶりとなります。しかも、地元の大阪公演もあって、久しぶりに地元のみなさんと一緒に楽しんだりできることを楽しみにしています。頑張ります!」と今回のツアーへの思いを語りました。番組では他にも、今回のラジオドラマで“声の演技”に挑戦した感想や、自身のキャラクターについて語る場面もありました。<番組概要>番組名:NISSAN あ、安部礼司 ~BEYOND THE AVERAGE~放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週日曜 17:00~17:55番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/abe/