村上春樹は人生で一度も「二日酔い」「頭痛」を経験したことがない!?「ありがたいことなんだけど、ちょっと世間に申し訳ないかも」

こんばんは、村上春樹です。村上RADIO、今夜はアカペラで歌われる音楽を集めてみました。アカペラ(注:a cappella イタリア語)は、伴奏を伴わないコーラスだけの音楽のことです。中世の教会音楽が起源ですが、これが形を変えながら現代に受け継がれ、1950年代にはドゥワップ・ミュージックのひとつのスタイルとなりました。そして21世紀には、また新しい個性を身につけたアカペラ音楽が生まれています。今日はいろんなスタイルのアカペラ音楽を楽しんでください。

アカペラとは全然関係ないのですが、僕は生まれてこの方、二日酔いというものを経験したことがないんです。まあ、そこそこお酒は飲んできたんだけど、なぜか二日酔いになったことはありません。周りの人たちは「二日酔いくらい苦しいものはない」って言います。どんなふうに苦しいのか聞いてみると、みんなすごく具体的に親切に教えてくれます。でも、自分で実際に経験したことのない苦しみって、どれほど詳しく説明されても、今ひとつうまく理解できないんですよね。そういえば、頭痛も一度も経験したことがありません。まあ、ありがたいことなんだけど、「ちょっと世間に申し訳ないかもな」とか、ときどき思います。

◆The Four Freshmen「Their Hearts Were Full Of Spring」

「アカペラで行こう」。まずはジャズ・コーラスの最高峰、Four Freshmen(フォー・フレッシュメン)の「Their Hearts Were Full Of Spring(彼らの心は春でいっぱい)」を聴いてください。この曲はビーチ・ボーイズが「A Young Man Is Gone」というタイトルで、歌詞も変えて、やはりアカペラでカバーしていますので、そちらをご存じの方のほうが多いかもしれませんね。ビーチ・ボーイズはフォー・フレッシュメンのファンで、彼らのハーモニーを綿密に研究しました。フォー・フレッシュメンもお返しにというか、ビーチ・ボーイズの「サーファーガール」を歌っています。

◆The Beach Boys「Wouldn't It Be Nice」

次は、そのフォー・フレッシュメン研究の成果を聴いてください。ビーチ・ボーイズの「Wouldn't It Be Nice(素敵じゃないか)」、アルバム『ペット・サウンズ』の1曲目に入っている曲ですね。ビーチ・ボーイズがこれをアカペラで歌います……といってもこれはアカペラで録音したわけではなく、できあがった曲からボーカルのトラックだけを抜き出して編集したものです。だから正確にはアカペラとは呼べないんだけど、でも素晴らしいハーモニーに思わず聴き惚れてしまいます。冒頭にだけ、ちらっと楽器が入ります。

このコーラスは全部ブライアン・ウィルソンが譜面を書いているんですけどね。すごくフォー・フレッシュメンのハーモニーに似ているでしょう。

