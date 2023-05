明治安田生命J1リーグ第15節が27日と28日に行われた。

首位ヴィッセル神戸は、ホームでFC東京と対戦。武藤嘉紀が2ゴール、大迫勇也が1ゴール1アシストと躍動し、前半だけで3得点を奪う。後半にPKを2本与えて1点差に詰め寄られたものの、神戸は逃げ切って2試合ぶりの白星を掴んだ。今夏での神戸退団を発表しているアンドレス・イニエスタはベンチ入りしたものの出番は訪れなかった。

2位横浜F・マリノスはアンデルソン・ロペスの2ゴールでアビスパ福岡に快勝。直近5戦で4勝目となった。

敵地で北海道コンサドーレ札幌と対戦した名古屋グランパスは、開始27秒にキャスパー・ユンカーがゴールネットを揺らして先制する。後半途中にはマテウス・カストロが追加点。終盤に1点を返されたものの、反撃を耐えた名古屋は2連勝となった。

ホームに湘南ベルマーレを迎えたサンフレッチェ広島。序盤に相手が退場者を出して数的有利を得たものの、攻めあぐねる苦しい展開となる。それでも終盤にドウグラス・ヴィエイラがPKでこじ開け、辛くも1-0で勝利した。広島は連敗ストップ。湘南は5連敗となった。

セレッソ大阪は横浜FCを2-0で破って3連勝を収め、5位に浮上した。また、浦和レッズも京都サンガF.C.を2-0で下した。鹿島アントラーズはサガン鳥栖と接戦を演じ、終盤に鈴木優磨が同点ゴールを挙げて2-2で引き分けた。

最下位ガンバ大阪はカウンター戦術がハマってアルビレックス新潟を3-1で撃破。8試合ぶりの白星で今季2勝目となった。

今節の試合結果と順位表、今後の対戦カードは以下の通り。

◆■第15節

▼5月27日(土)

北海道コンサドーレ札幌 1-2 名古屋グランパス

ヴィッセル神戸 3-2 FC東京

サンフレッチェ広島 1-0 湘南ベルマーレ

サガン鳥栖 2-2 鹿島アントラーズ

京都サンガF.C. 0-2 浦和レッズ

▼5月28日(日)

横浜F・マリノス 2-0 アビスパ福岡

アルビレックス新潟 1-3 ガンバ大阪

セレッソ大阪 2-0 横浜FC

川崎フロンターレ 2-0 柏レイソル

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 神戸(33/+21)

2位 横浜FM(30/+15)

3位 名古屋(29/+8)

4位 広島(26/+6)

5位 C大阪(26/+5)

6位 浦和(24/+7)

7位 鹿島(24/+6)

8位 札幌(22/+5)

9位 川崎F(21/+1)

10位 福岡(20/-3)

11位 FC東京(19/-3)

12位 鳥栖(19/-3)

13位 新潟(16/-7)

14位 京都(13/-8)

15位 柏(12/-10)

16位 横浜FC(12/-21)

17位 湘南(11/-4)

18位 G大阪(10/-15)

◆■今後の対戦カード

【第11節延期分】

▼5月31日(水)

19:30 浦和 vs 広島

【第16節】

▼6月3日(土)

14:00 神戸 vs 川崎F

15:00 FC東京 vs 横浜FM

15:00 湘南 vs 新潟

16:00 名古屋 vs C大阪

18:00 福岡 vs G大阪

18:30 横浜FC vs 鳥栖

19:00 柏 vs 札幌

▼6月4日(日)

14:00 広島 vs 京都

17:00 浦和 vs 鹿島