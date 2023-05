明治安田生命J2リーグ第18節が27日と28日に行われた。

首位のFC町田ゼルビアは、敵地で徳島ヴォルティスと対戦。エリキが前半終了間際に均衡を破ったものの、後半途中に退場者を出してしまう。その後、柿谷曜一朗の今季6得点目などを許し、1-2の逆転負けを喫した。町田は今季初の複数失点で7試合ぶりの黒星、徳島は2試合ぶり白星となった。

ヴァンフォーレ甲府はピーター・ウタカの2得点など、大量5発で大宮アルディージャを粉砕。甲府は3連勝となった。一方、大宮は10試合未勝利となっている。

V・ファーレン長崎はホームでジュビロ磐田と対戦。終了間際の勝ち越し点など米田隼也が2得点を挙げ、2-1で勝利した。長崎は5試合ぶり白星、磐田は6試合ぶり敗戦となった。

清水エスパルスはカルリーニョス・ジュニオ、神谷優太、オ・セフンの得点でツエーゲン金沢に3得点快勝。清水は連敗を止めて3試合ぶり白星となり、金沢は3試合連続の完封負けに。

2位東京ヴェルディはいわきFCから得点を奪えず、0-0のドローで連勝ストップ。5位大分トリニータもブラウブリッツ秋田とスコアレスドローに終わった。

ファジアーノ岡山は栃木SCに1-2で敗れ、13試合ぶりの黒星で今季2敗目に。ジェフユナイテッド千葉はベガルタ仙台に屈し、連勝が「3」で止まった。また、レノファ山口FCは水戸ホーリーホックを1-0で下し、11試合ぶりの白星を掴んだ。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第18節

▼5月27日(土)

ヴァンフォーレ甲府 5-1 大宮アルディージャ

V・ファーレン長崎 2-1 ジュビロ磐田

▼5月28日(日)

ベガルタ仙台 2-1 ジェフユナイテッド千葉

ブラウブリッツ秋田 0-0 大分トリニータ

栃木SC 2-1 ファジアーノ岡山

ザスパクサツ群馬 0-0 藤枝MYFC

東京ヴェルディ 0-0 いわきFC

清水エスパルス 3-0 ツエーゲン金沢

徳島ヴォルティス 2-1 FC町田ゼルビア

ロアッソ熊本 0-3 モンテディオ山形

水戸ホーリーホック 0-1 レノファ山口FC

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 町田(39/+16)

2位 東京V(33/+15)

3位 甲府(32/+5)

4位 長崎(31/+10)

5位 大分(31/0)

6位 清水(28/+23)

7位 群馬(28/0)

8位 磐田(27/+7)

9位 仙台(27/+4)

10位 岡山(26/+6)

11位 秋田(26/0)

12位 熊本(24/+3)

13位 藤枝(24/-2)

14位 千葉(23/-4)

15位 山形(22/+1)

16位 徳島(20/-7)

17位 栃木(19/-4)

18位 金沢(19/-9)

19位 山口(18/-17)

20位 水戸(17/-18)

21位 いわき(16/-16)

22位 大宮(14/-13)

◆■第19節の対戦カード

▼6月3日(土)

13:00 いわき vs 熊本

14:00 山形 vs 清水

14:00 大宮 vs 水戸

14:00 金沢 vs 群馬

14:00 藤枝 vs 栃木

14:00 山口 vs 長崎

16:00 磐田 vs 秋田

18:00 千葉 vs 町田

19:00 岡山 vs 徳島

▼6月4日(日)

14:00 東京V vs 仙台

14:00 大分 vs 甲府

