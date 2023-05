日本テレビ系キャンペーン「Good For the Planet ウィーク(#グップラ)」が、きょう28日にスタートする(6月4日まで)。

特番『Good For the Planet×ZIP!』(28日14:00~ ※関東ローカル)では、グップラパーソナリティーのTOKIO・国分太一、松岡昌宏、グップラサポーターのAI、井桁弘恵、王林が「子どもたちの未来を豊かにする」ためにロケを行ったグップラ企画をダイジェスト形式で紹介。さらに、パーソナリティーのTOKIO・城島茂とサポーターの東京03、井桁、王林が出演している「Good For the Planetウィーク」のPRコントの未公開シーンやメイキング映像を公開する。

また、『ZIP!』で放送中の専門家による解説コーナーもグップラバージョンで放送。水卜麻美アナと「Good For the Planetウィーク」のSDGs監修を務める慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科教授の蟹江憲史氏が、日本企業の行っているSDGsについて紹介する。

30日(26:04~ ※関東ローカル)には、多様性をテーマにした映画『HAFUハーフ』を放送。日本人と外国人の間に生まれた4人と、国際結婚した1つの家族に1年以上かけて取材したドキュメンタリー映画で、多文化・多人種とは、日本人とは…など様々な疑問を投げかける作品となっている。