BABYMETAL、台北公演を47都道府県の映画館で生中継決定

BABYMETALが、2023年6月2日(金)に ZEPP NEW TAIPEI(台北)で開催するワールドツアー「BABYMETAL WORLD TOUR 2023」の模様を、全国47都道府県の映画館でライブ・ビューイング、4日(日)にはディレイ・ビューイングすることを発表した。

2023年4月1日、2日に開催された『BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE - 』にて、SU-METAL、MOAMETAL、MOMOMETALの3人体制による”新生BABYMETAL”が誕生。”METALVERSE”という新世界(ニューワールド)へと舞台を移し新章がスタートしたBABYMETALの新たな展開としてワールドツアーの開催、日本での夏フェス出演、そして2024年に日本でワールドツアーのファイナルが行われることを発表しているBABYMETAL。

今回のワールドツアーは2020年以来約3年ぶりとなる海外ワンマンツアーで、5月25日(木)のジャカルタから、バンコク、香港、台北、クアラルンプール、オーストラリア(ブリスベン、シドニー、メルボルン)を巡る、BABYMETALにとって初の「アジア」&「オーストラリア」ツアーとなる。

<ライブ・ビューイング情報>

BABYMETAL WORLD TOUR 2023 in Taipei LIVE VIEWING

2023年6月2日(金)20:30開演 <ライブ・ビューイング> ※現地時間19:30開演

2023年6月4日(日)20:00開演 <ディレイ・ビューイング>

会場:全国各地の映画館

映画館はこちら https://liveviewing.jp/babymetal-worldtour2023/

※開場時間は映画館によって異なります。

※大阪府では条例により、16歳未満の方は19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。

料金:¥4500(税込/全席指定)

※3歳以上有料/3歳未満で座席が必要な場合は有料となります。

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。

チケットスケジュール/お申込み:

映画館販売(先着)

◆各映画館のインターネットチケット販売サービス

2023年5月27日(土)24:00以降~(5月28日(日)0:00以降~)

◆各映画館窓口/自動券売機

2023年5月28日(日)映画館オープン時間~

※映画館により、座席間隔をあけてチケット販売を行う場合がございます。

※先着順での受付となりますので、予定枚数に達し次第販売終了となります。

※映画館でのチケット販売詳細につきましては、各映画館のHP等でご確認ください。

※インターネットチケット販売サービスのない映画館では、インターネットでのチケット販売はございません。

※インターネットにて販売予定枚数を終了した場合は、映画館窓口/自動券売機での販売はございません。(一部映画館を除く)

※フォーラム盛岡/山形/福島、ジストシネマ和歌山は、5月31日(水)24:00(6月1日(木)0:00~)からの販売となります。

BABYMETAL WORLD TOUR 2023 in Taipei LIVE VIEWING

情報サイト:https://liveviewing.jp/babymetal-worldtour2023/

企画:AMUSE

協力:TOY'S FACTORY

主催・配給:LIVE VIEWING JAPAN

BABYMETAL OFFICIAL SITE:http://www.babymetal.com