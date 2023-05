乃木坂46賀喜遥香「絶対成功させるぞ！」『真夏の全国ツアー2023』に向けて気合い入りっぱなし！

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。5月25日(木)の放送では、7月から8月にかけて開催される『真夏の全国ツアー2023』についてリスナーのメッセージを紹介し、意気込みと楽しみなことを語りました。遥香先生こんばんは! 真夏の全国ツアーの詳細が発表されましたね! 今回は7会場16公演もあり、ツアーファイナルは明治神宮野球場で4DAYS! 今年の夏も楽しみになりました! さらに初の沖縄もありますね!ここで遥香先生に質問です。沖縄ツアーへの意気込みと、沖縄料理で何を食べたいか教えてください! 今年の夏も乃木坂ちゃんと一緒に熱くなるぞ~!(21歳)賀喜:ありがとうございます! 新体制になって初めての全ツ(乃木坂46真夏の全国ツアー)なので、気合い入りっぱなしです! 「頑張るぞ! 絶対成功させるぞ!」という気持ちでいっぱいなんですよ。1年ぶりの北海道と神宮公演。今年の神宮公演は、4Days(8月25日、26日、27日、28日)もあって……! 4Daysやるのは初めてなので、「どうなるんだろう」っていうワクワクもありつつ、「雨が降らないでほしいな」っていう気持ち(笑)。ぜひ、楽しんでいただけたらうれしいなと思います!そして、沖縄は初めてです。私は本島に行ったことないから、まずそこに行けるっていうのがもうすでに楽しみです! 乃木坂46としても沖縄でライブをするのは初なので、もっとアツくしたいですね~! アツい沖縄をさらにアツく! 楽しみです!あとは、なんと言っても沖縄料理ですよね~。私、写真集(の撮影)で宮古島に1度行かせていただいたんですけど、そのときに初めてジーマーミ豆腐を食べて「え! おいしい!」と思って買って帰ったんですよ。だから、ジーマーミ豆腐は食べたいし、あとサーターアンダギーも好きだから食べたいし、ゴーヤーチャンプルーも食べたいし……にんじんしりしり!あ! にんじんしりしりって、『にんじんしりしり↓』じゃないらしいですよ!? 『にんじんしりしり↑』らしいです(笑)。先輩の伊藤理々杏さんが沖縄出身なんですけど、そう言っていました(笑)。沖縄に行く人は、注文するときに気をつけてくださいね。ライブ頑張ってきます(笑)。今年の夏も楽しみですね~。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/