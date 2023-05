景井ひな メイクのこだわりはまつ毛！「根元からガッツリ折れるぐらい上げています」

景井ひながパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 景井LOCKS!」。5月25日(木)の放送では、リスナーから届いたメイクに関する相談に答えました。私は自分を磨いてかわいくなるために、毎日メイクやヘアケアにこだわっています! でも親からは、「メイクをしても、どうせ形作られたものだから」とか、「いつも長い時間お疲れ様です」と嫌味っぽく言われます。私的には自分の顔にコンプレックスがあって、少しでも自分に自信をつけてかわいくなりたいのに、そのことを親に伝えても「はいはいー」と流されて終わってしまいます。どうすれば、親にわかってもらえますか? そして、ひな所長がメイクやヘアケアにこだわる理由とかあれば教えてくださいー!(15歳)景井:書き込みありがとうございます! 私自身、学生時代にメイクのことに関して親に何か言われたりしたことはなかったんだけど、ファッションはよく言われていたの。変わった服が多くて、「そんな服着て歩くの恥ずかしい」とか……。でも、私はこれが好きだしこれがやりたいから! これが着たいから! と思って、「親には、別にわかってもらえなくてもいいや」というスタンスでやっていました。「自分はこれをやりたいから、あの人にどう言われても別にいいや」くらいの気持ちを持っておくと、割と生きやすいかなって思う。「みんなにわかってもらいたい」って考えたらすっごく生きづらくなるし、今こだわってやっていることも、もしかしたら嫌いになっちゃうかもしれないから。それはすごく悲しいし寂しいから、別にわかってもらえなくても好きで続けていくのが1番かなって思います!あと、メイクやヘアケアにこだわる理由は、私も一緒です。もともと自分の顔にコンプレックスがあって、少しでも自分に自信をつけてかわいくなりたい……って、本当に一緒なの! 私もそこから、メイク、ヘアケアとかそういうことを研究していきました。今は人前に立つお仕事をやっているから、前よりもっと研究したり、情報収集したりしています!景井:私からのイチオシアイテムを! 顔って、まつ毛バサバサが1番盛れるなって思ったんですよ。だから、マスカラは絶対黒だし、ボリュームが出るマスカラを使うし。まつ毛下地と……「この日は、絶対に落としたくない」ってときは、トップコートを塗るのよ。まつ毛がギャンギャンに上がっているようにする! っていうのは、私のこだわりの1つです。まつ毛の上げ方なんだけど……普段私は、お仕事的にヘアメイクさんにやってもらうことが多いんです。でも、ヘアメイクさんにメイクされていても、絶対まつ毛だけは自分で上げるの! 根元からガッツリ折れるぐらい……何ていうのかな、触覚レベルで上げています! それが、1番盛れるアイメイクなので、もしまつ毛のボリュームを足したかったら、この方法を使ってみてください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/