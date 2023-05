「間接キスを気にしない」or「ボディタッチが多い」“脈アリかも!?”と思う相手の行動はどっち？投票結果を発表

相手の何気ない行動で、より気になるのはどちらでしょうか……? ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)で放送されているコーナー『どっちのCat or Dog』では、日常の疑問を2択で質問しリスナーが投票。翌放送日にその結果を発表しています。5月25日(木)の放送では、「“これって脈アリかも!?”と思う行動は?……間接キスを気にしない or ボディタッチが多い」についての投票結果が発表されました。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)の意見もあわせて紹介します。こもり校長:僕は、絶対に「間接キスを気にしない」です。COCO教頭:“絶対”に!?こもり校長:なんなら、今回はヒャクゼロ(100対0)だと思っている。全世界が「脈アリ」と思うのはこっちです!COCO教頭:マジか……。こもり校長:だって、間接キスなんてもう……!COCO教頭:「好きじゃん!」ってこと? チョロいなぁ、やっぱ中3だな(笑)。こもり校長:だって、“チュウ”じゃん! だからこっちです!COCO教頭:なるほどね(笑)。私は、消去法で「間接キスを気にしない」です。こもり校長:どういうこと?COCO教頭:海外って、ボディタッチは普通にするのよ。そのたびに「私のこと好きなの?」ってなってたら、勘違い野郎になるから。だから「間接キスを気にしない」のほうが、可能性はあるかな。こもり校長:なるほどね。こもり校長:嘘だー! 嘘! 嘘!COCO教頭:ヒャクゼロじゃなかった……!●「ボディタッチが多い」派・好きな人がいるから、その人が“ボディタッチが多い”ならうれしいな。・“ボディタッチ”のほうが、物理的な距離が近いから。COCO教頭:距離の近さはたしかにあるよね~。こもり校長:まあ、触れているからね。●「間接キスを気にしない」派・間接キスは、「ぉぉ……」ってなるから。・だいぶ自分と距離が縮まって、“脈アリ”かと思うから。こもり校長:俺は「ぉぉ……」しかないもん。「えっいいの?」「って、ことは!?」ってなるよ(笑)。COCO教頭:(笑)。こもり校長:でも、“ボディタッチ”のほうが多いんだね(笑)。『どっちのCat or Dog』は、毎週月〜木曜の22時55分から放送されています(一部地域を除く)。このコーナーへの投票や過去放送分の結果は、番組のサイトでご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/