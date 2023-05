Da-iCE花村想太「衝撃とステップアップは表裏一体」新しい挑戦に不安が残る10代におくる1曲

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」(水曜放送)のコーナーでは、毎月1組のアーティストが登場し、リスナーの相談にアドバイスと1曲を届けています。5月のマンスリーアーティストは、Da-iCEの花村想太さんです。5月24日(水)の放送では、「新しいことへの挑戦に不安がある」という10代リスナーに楽曲でエールをおくりました。私は今高校3年生で、「進路」という言葉を毎日のように聞いています。中学生のころに、初めてライブというものを体験し衝撃を受けました。そこからDa-iCEも含め数々のアーティストのライブと曲に新しい衝撃を受け、生きる糧をいただき、支えられて生きてきました。そんな自分は、いつかライブ制作に関わる仕事に就きたいと考えるようになり、東京の専門学校に通う決断をしました。まだ1年先ですが、甘い世界ではないと覚悟はしています。それでもやっぱり不安なこともたくさんあります。想太先生に質問です。新しい何かを始めるときや不安な思いがあったときは、どのように乗り越えてきましたか?花村想太:僕が作詞した曲です。一見、戦いに行く曲に聴こえるんですけど、実は新生活に向けた人への背中を押すソングとしてこの曲の歌詞を書いてます。サビの『かませ Make NEW WORLD』っていうのは……新しい世界に進む瞬間って、不安もあるしワクワクもあるし、浮足立つような時期じゃないですか。だからこそ、その新しい世界でしっかり足を踏み出す力……! その力強いものを、この楽曲に込めて歌詞を書かせていただきました。新しいことに挑戦するときには、いろんな衝撃が自分のなかに訪れると思います。でもそれはステップアップに必要なことで、衝撃とステップアップは表裏一体だよ、とこの歌詞を深読みしながら聴いて、力強く前に進んでいってもらえたらいいなと思っております。今回、選曲された「Funky Jumping」は、5月24日(水)リリースのニューアルバム『SCENE』に収録されています。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」は、毎週水曜日の23時から放送。詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/