Saucy Dog石原慎也「将来の夢、10個ぐらいあった」子どものころになりたかったのは漫画家、プリン屋さん、消防車…!?

Saucy Dogのボーカルギター・石原慎也がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」。5月24日(水)の放送では、子どものころの“将来の夢”について語る場面がありました。これは、ある事柄においていちばん一般的だと思われる基準を決める「普通of普通」という企画のなかで話されたものです。今回のお題が「将来の夢の数の普通」ということで、子どものころの話題になりました。石原:俺、ちっちゃいころから将来の夢がいっぱいあって……。幼稚園の卒園の本に書いてあった将来の夢は、消防車でした! 人間でもなかった(笑)。小学校に入ってからなりたかったのは漫画家で、父親に誕生日プレゼントで“絶対漫画家になれるキット”みたいなのをもらったけど、全然、漫画家になれることなく……(笑)。中学校に入ってからは、お笑い芸人になりたくて……なんか目立ちたかったのかな? 俳優だとか、声優さんだとかにも憧れてた時期もあったし、動画クリエイターとかにも憧れていた時期もありました。で、高校に入ってからバンドに誘われて、そこから始めました。という感じで、もう俺、将来の夢めちゃめちゃあったんよ。母親にプリンを作ってあげたことがあるんだけど、「慎也が作るプリンが世界一おいしいよ」って言われてたことがあって(笑)。ちょっと今言うと恥ずかしいんだけど、プリン屋さんなろうかなって思ったときもあった! 俺、将来の夢の数、多分10個ぐらいあったから、みんなの普通を教えてほしいなと思います。なお、今回の放送では、以前募集した「お小遣いの使い道の普通」に届いたメッセージを紹介しました。今回のお題「将来の夢の数の普通」への回答は、「#普通of普通」のハッシュタグをつけて「Saucy LOCKS!」の掲示板まで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/