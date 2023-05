7月1日に千葉・幕張メッセ国際展示場で開催されるFLOWのメジャーデビュー20周年記念ライブ「FLOW 20th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE 2023 ~アニメ縛りフェスティバル~」の最終出演アーティストが発表された。

メインステージの出演アーティストに追加されたのはORANGE RANGE、REAL AKIBA BOYZ、Fly-Nの3組。さらにサブステージのクリエイターズトークの出演者として「リスアニ!」編集長の馬嶋亮、kevin mitsunaga(fhána)、熊谷和海(BURNOUT SYNDROMES)がラインナップされた。サブステージの総合司会はニッポン放送の吉田尚記アナウンサー、カラオケFLOWグランプリの司会はラジバンダリ西井が務める。またアニメスタジオ・ZEROアニメーションが手がけたイベントのメインビジュアルも公開された。

イベントのチケットはすでに完売していたが、本来予定していたライブエリアである9ホールに加え、10ホールまでエリアを拡大することが発表された。ライブエリア拡大に伴い、本日5月27日10:00にチケットの追加販売がスタートする。

イベントの開催を記念して、YouTubeでは2017年に開催されたイベント「FLOW THE CARNIVAL 2017 ~アニメ縛り~」の映像を6月8日に一夜限りで公開。翌週の15日には5月11日に東京・LIQUIDROOMで行われたライブツアー「FLOW 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR 2023『Voy☆☆☆』」ファイナル公演の模様を有料配信する。

また「FLOW×NARUTO THEME SONG COVER」と題して、YouTubeでASIAN KUNG-FU GENERATION「遥か彼方」とORANGE RANGE「ビバ★ロック」のカバーのショートバージョンが公開された。

FLOW 20th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE 2023 ~アニメ縛りフェスティバル~

2023年7月1日(土)千葉県 幕張メッセ国際展示場

<出演者>

メインステージゲスト:ORANGE RANGE / GRANRODEO / 影山ヒロノブ / 美竹蘭 from Afterglow(CV:佐倉綾音) / REAL AKIBA BOYZ / Fly-N / 三瓶由布子 / 名塚佳織 / 福山潤

サブステージゲスト:

【総合司会】吉田尚記(ニッポン放送)

【カラオケFLOWグランプリ司会】ラジバンダリ西井

【クリエイターズトーク アーティスト編】氏原ワタル(DOES) / YOU-TA(MADKID) / SHiNNOSUKE(ROOKiEZ is PUNK'D) / kevin mitsunaga(fhána) / 熊谷和海(BURNOUT SYNDROMES)

【クリエイターズトーク アニソン有識者編】齋藤P / DJ和 / 冨田明宏 / 馬嶋亮

【コスプレショー】コノミアキラ / 愛華しぐま / chica / 竹田ネロ / OH SUKSIL / Kano / KANOA / 神崎さとみ / KUMI♡ゴージャスショー / 笹川玲 / 水藤祐子 / SORA. / TSURU / P奈子 / みずき / yuki uesaka / リゥリゥ / るびぃ