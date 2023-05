グッドモーニングアメリカが9月2、3日に愛知・蒲郡ラグーナビーチで開催されるライブイベント「TREASURE05X 2023 "NEW PROMISED LAND"」が出演する。

2020年1月開催のワンマンツアー「また会えるよね」をもって活動休止に突入したグッドモーニングアメリカ。彼らにとって約3年半ぶりのライブとなる「TREASURE05X」蒲郡ラグーナビーチ公演の出演日程は追ってアナウンスされる。なお「TREASURE05X」蒲郡ラグーナビーチ公演の第1弾アーティストとして、グッドモーニングアメリカのほかに、[Alexandros]、THE ORAL CIGARETTES、coldrain、go!go!vanillas、SHISHAMO、sumika、SUPER BEAVER THE、04 Limited Sazabys、マカロニえんぴつ 、UNISON SQUARE GARDENなど26組がラインナップされた。

また各サブスクリプションサービスでは、グッドモーニングアメリカがインディーズ時代に発表したミニアルバム「輝く方へ」「ウォールペーパーミュージックじゃ踊りたくないぜ」「空ばかり見ていた」の配信が本日5月27日にスタートした。

TREASURE05X 2023 "NEW PROMISED LAND"

2023年9月2日(土)愛知県 蒲郡ラグーナビーチ

2023年9月3日(日)愛知県 蒲郡ラグーナビーチ

<出演者>

アルカラ / [Alexandros] / THE ORAL CIGARETTES / 9mm Parabellum Bullet / グッドモーニングアメリカ / Crossfaith / coldrain / go!go!vanillas / Saucy Dog / SHISHAMO / sumika / 四星球 / SUPER BEAVER / THE BACK HORN / ハルカミライ / BIGMAMA / Fear, and Loathing in Las Vegas / 04 Limited Sazabys / FOMARE / BLUE ENCOUNT / HEY-SMITH / MY FIRST STORY / マカロニえんぴつ / マルシィ / UNISON SQUARE GARDEN / ROTTENGRAFFTY / and more