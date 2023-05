SCANDAL ライブ後に彼からプロポーズ!? リスナーからのメールにHARUNA「SCANDALのライブって、そんな効果もあるの？」

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。5月22日(月)の配信では、SCANDAL TOUR 2023「unlimited UTOPIA」に参加したリスナーから寄せられた感想をメンバーたちが読み上げていきました。HARUNA:今回は、お待たせしました! SCANDAL TOUR 2023「unlimited UTOPIA」が無事に終了ということで、みなさんの感想を解禁したいと思います。一同:いいねー。HARUNA:題して……「unlimited 言うときや!」です。スタッフいわく、番組宛にたくさんの感想が寄せられたため「ユートピア」ならぬ「言うときや(関西弁)」という意味合いを込めて、コーナー名をつけたとのことですが……。RINA:……うん、韻を踏んでくれているんやな。MAMI:だったら、ちょっとイントネーション違うんじゃない? 「言うときや」は下げるんじゃない?HARUNA:じゃあ、もう1回タイトルコールいきましょうかね……。RINA:あ、それは大丈夫かな。このままメールいきましょう、うん大丈夫。<リスナーからのメール・かぱこさん>先日のUUツアー仙台公演に、彼氏と2人で参戦しました!彼はSCANDALのワンマンが初めてで、終わった後「SCANDALのライブってこんなに楽しいの!? びっくりした!」と汗だくになりながら言っていたので、「そうだろ、そうだろ!?」と、とても嬉しくなりました(笑)。そして、その仙台公演の翌日、彼からプロポーズされました!以前にも何度かメールやお電話で、SCANDALを好きになったきっかけは元カレの影響だったこと、つらいときにSCANDALの音楽がすごく力になったことをお話しさせていただきました。振り返れば、元カレと行った初めてのSCANDALのライブは2018年のベスクリ(クリスマスライブ「BEST☆Xmas」)。その次の夏のSCANDAL TOUR 2019 「Fuzzy Summer Mood」。一緒に行くはずだったSCANDAL WORLD TOUR 2020「Kiss from the darkness」。失恋して、初めて1人でライブに行った「SCANDAL MANIA TOUR 2021 request」。本当は行きたかったけど、コロナ禍で行けなかったSCANDAL 15th ANNIVERSARY LIVE 「INVITATION」。友達を誘って行ったSCANDAL WORLD TOUR 2022 「MIRROR」。そして、今回の 「unlimited UTOPIA」。ぜんぶ忘れたくない、大切な思い出です。これからまた、どんどん思い出が増えていくんだなあと思うと、ほっこり嬉しい気持ちと、少し寂しいような気持ちがあります。でも思い出に負けないように、精一杯、新しい今を彼と一緒に生きていきたいと思っています。そしてこれからも、私の人生にはSCANDALがいてほしいなあと、つくづく感じた仙台公演とその翌日でした。嬉しい報告に「えー!!」と驚きつつ、「おめでとう~!」と祝福したメンバーたち。RINA:彼氏、テンション上がってもうて思わず言っちゃったんちゃう!?HARUNA:ぽいね。RINA:もう最高やな。HARUNA:SCANDALのライブって、そんな効果もある?RINA:最近、この効果、強まってるなって思う……めっちゃ聞くもん。HARUNA:すごいなあ。TOMOMI:ありがたいし、嬉しいなあ。MAMI:ほんとだねえ。RINA:ほんま、近年のライブは全部来てくれてるし。HARUNA:思い出がたくさんあるんだね。RINA:すごいわ。HARUNA:ほんと、やって良かったな、今回のツアー。RINA:そうだね。HARUNA:次はぜひご夫婦で!MAMI:待ってます!TOMOMI:続いてのメールは……。<リスナーからのメール・ちーぼうさん>先日のunlimited UTOPIA大阪公演に行かせていただきました。声出し解禁後の初ワンマンということで、とても楽しみにしていました。久しぶりで緊張も少しありましたが、始まった瞬間にそんなことを忘れるくらいに叫んで楽しみました。MCのときにメンバーの名前を呼んだりと、今までできなかったことができる幸せを感じました。私自身、この春は転職と引っ越しがあり、いろいろと大変なことが多く、チケットは早くから取っていたものの、正直、仕事の都合で行けるかどうかは当日にならないとわかりませんでした。しかし仕事が早く終わり、なんとか無事に行けてよかったです。慣れない環境で大変なことが多い毎日でしたが、ライブを観て息抜きができ、明日からも頑張ろうと思えるいい時間でした。まだまだ慣れないことも多く、大変な日々は続いていますが、ライブに行けたことに感謝をしつつ、ライブでいただいたパワーを糧にこれからも頑張っていこうと思います。素敵な時間をありがとうございました。TOMOMI:ありがとう! 忙しいなか来てくれて。RINA:ちょっとでも力になれて良かったなって思うし、これがほんとにやりがいなんよね、自分たちの。こうやって言葉にしてくれて嬉しい。HARUNA:そうだね、嬉しい!TOMOMI:早く新しい環境に慣れるといいね。RINA:楽しみながら頑張ってほしいな。<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056