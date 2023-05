告白は「ガツガツいく？」「されるのを待つ？」外見は「タイプがいい？」「タイプじゃなくてもいい？」それぞれの恋愛観

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。5月25日(木)の番組冒頭で、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)がお互いの恋愛観を話す場面がありました。この日は、『大人のテクニック・恋愛相談室』をテーマに放送。元CAで海外での生活経験がある“大人”のCOCO教頭が、10代の恋愛相談に経験を踏まえたアドバイスをおくりました。このトークは、今回の企画を説明する際におこなわれたものです。こもり校長:(COCO教頭が就任し)出会って2ヵ月くらい経ったんだけど、COCO教頭って“いい女風”じゃない?COCO教頭:“風”はいらない! 失礼か!こもり校長:いやいや……“港区女子風”なところあるじゃん(笑)。COCO教頭:気をつけなさい! 内容によっては、悪口になるわよ!こもり校長:“遅れたバブル風”なところもあるじゃん(笑)。COCO教頭:悪口~!こもり校長:いなせ方もさ、“悪口~!”って、ちょっとバブルの感じが……(笑)。COCO教頭:吐息入れがちなのよね(笑)。バブリ~……そっか。こもり校長:そういうのも含めて、けっこう恋愛もしてきているんじゃないかと思うんだよね。COCO教頭:そうですね。まぁまぁ……国内、国外。こもり校長:“外”もあるんだよね。COCO教頭:“外”もあります!こもり校長:恋愛観は、日本側なの? ドバイ側なの?COCO教頭:まだ、若干ドバイ寄りかも。こもり校長:その“若干”とは何なの?COCO教頭:自分からガツガツいっちゃうのよ。別に「好き」って言ったらよくない? みたいな。こもり校長:日本の“待つ”みたいなものがないってこと?COCO教頭:そう。日本の女子は、相手から言ってもらうのを待つじゃん。こもり校長:「言われたい」というのもあるだろうし。COCO教頭:でも私は、「明日死んだらどうすんの?」みたいなマインドで生きちゃっているから、「いいな」と思った人がいたらいっちゃう。I like you~みたいな感じでいっちゃうから。COCO教頭:逆に、こもり校長の恋愛観ってどうなんですか?こもり校長:俺の恋愛観!?COCO教頭:聞いちゃっていいですか……?こもり校長:いいよ! 俺は、恋愛観だと……「あの人タイプじゃないから」とか言う人いるじゃない?COCO教頭:タイプ問題ね、あるよ。こもり校長:たしかに、俺にも好みはあるよ。顔で言うなら、ガッキー(新垣結衣さん)みたいなタイプが大好き! みたいなのはあるんだけど、タイプで縛られないというか。COCO教頭:……ほう?こもり校長:「あの人どう?」と聞かれて、「タイプじゃないから無理」というのは意外となくて。COCO教頭:ありがてぇ~。こもり校長:“ありがてぇ”……?COCO教頭:女子からしたら、ありがてぇよな…………(校長の反応に)ちょっと待って!こもり校長:これが、“遅れたバブル風”だよな(笑)。COCO教頭:きたわ(笑)。これが、“遅れたバブル風”か。こもり校長:(笑)。だから、俺の恋愛観で言うと……そういう型にハマる感じはあまりないかも。自分のなかで決めているものだけで判断したくない、というのがあるから。「タイプの顔じゃ全然ないじゃん」と言われても、何かしらでセンサーがビビっとくるようなタイプ。COCO教頭:じゃあ、第一印象で「いいな」ってなってなくても、変わっていくパターンもあるの?こもり校長:全然ある。10代のころからそうだね。COCO教頭:恋愛観は変わってないんだ?こもり校長:変わらないかも!COCO教頭:そういう、ジャッジメンタルじゃない……そういうので判断しない恋愛観も、素敵だと思う。こもり校長:こういうこと、話したことないから恥ずかしいね(笑)。COCO教頭:たしかに(笑)。話したことないかも!この日の放送では……・「人生で初めてできた彼氏を、花火大会でキュンとさせたい」という16歳・「インスタではやり取りするけど、学校では話さない好きな女の子としゃべりたい」という13歳・「恋愛禁止の部活に入っているのに、部活の先輩を好きになってしまいました」という15歳・「一目惚れした1つ上の先輩に振られてしまったけど、振り向いてもらえる方法が知りたい」という17歳と電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/