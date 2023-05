Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「キーボードを演奏する上で大切なことは？」「ミセスのどこが自慢？」誕生日記念！一問一答

Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。5月22日(月)の放送では、5月19日に30歳の誕生日を迎えたキーボードの藤澤涼架が、リスナーから届いた30の質問に答える“一問一答”の企画をおこないました。そのなかから、10問紹介します。藤澤涼架 (Key):……夜?大森元貴 (Vo/Gt):いや、時間……(笑)。藤澤:えっとね……いつってパッと言えないけど、東京国際フォーラムのライブ。だから……。大森:2017年?藤澤:そう! 2017年のライブの日です!藤澤:うわ~……結構、いろんなのやってますからね。レインボーとか、どうでしょうか?藤澤:若井のスカイダイビング見てみたい!若井滉斗 (Gt):俺かよ(笑)。藤澤:めちゃくちゃ元気……(言葉を探して)…ポ……ポジティブ…ウーマン。大森:“女”やん!若井:“ウーマン”になっちゃった!全員:(笑)。大森:“ポジティブウーマン”……(笑)。藤澤:前の日に「明日は朝起きたらこれをやる」っていうのを決めておいて、それを朝遂行できたら「今日は、もうこれだけでいい1日になるぞ!」って……。藤澤:トランペット! サックス!大森:ふぅん。藤澤:まあ……ちゃんと反省して、でも明日には引きずらない、と決める!藤澤:え~……リズム!藤澤:あの~…………“華やか”!大森:どうでしたか? 30問。藤澤:すげー盛りだくさんでしたね。若井:ね!藤澤:みんなが聞きたいことを、盛りだくさん送ってくれてるのがうれしかった!大森:“盛りだくさん”が、たくさん出てましたね(笑)。若井はどうですか?若井:みんなが、なかなかいい質問するなって感じでしたけどね。大森:あれ、なんですか?【10年前、20歳だった自分と大きく変わったことはありますか?】に対して「ポジティブウーマン」ってなに? どういうことなんですか!?藤澤:あははは! だから……20歳、まあミセスに入るか入らないかくらいのころですかね……。若井:ちがうちがう!大森:なに真面目に答えてんだよ! “ウーマン”なのよ、聞きたいのは(笑)。藤澤:たぶん、言い間違えちゃったのかな(笑)。“ポジティブマン”です!大森:ということで、藤澤にメッセージありがとうございました!藤澤:ありがとうございます! 藤澤も30になったんだな、ってびっくりです。でも、まだ30歳な割には経験のないこととかやってないこと、まだまたいっぱいあるな、と思って。30代は“チャレンジ”していきたいと思います! なのでみなさん、ぜひぜひ楽しみに藤澤を応援してくれたらうれしいです!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/