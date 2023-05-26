近藤憲一原作によるTVアニメ「ダークギャザリング」の先行上映会とトークショーの開催が決定。6月23日に東京・新宿バルト9で実施される。
7月9日からTOKYO MXほかで放送される「ダークギャザリング」は、霊媒体質の少年・幻燈河螢多朗（げんとうがけいたろう）と、不思議な瞳を持つ少女・寶月夜宵（ほうづきやよい）の出会いから始まるオカルトホラー。先行上映会では第1話と第2話がDolby Atmos仕様で上映され、トークショーには夜宵役の篠原侑と螢多朗役の島崎信長が出演する。チケットは現在イープラスにてプレオーダーが行われており、残席がある場合のみ6月14日18時から一般販売を実施。イベント詳細についてはアニメ「ダークギャザリング」公式サイトでチェックしよう。
「ダークギャザリング」Dolby Atmos仕様先行上映会＆トークショー
日程：2023年6月23日（金）20:00～（上映終了後トークショー）
会場：東京都 新宿バルト9
トークショー出演者：篠原侑、島崎信長
料金：2800円
TVアニメ「ダークギャザリング」
放送情報
TOKYO MX：2023年7月9日（日）より毎週日曜日25:05～
BS朝日：2023年7月9日（日）より毎週日曜日25:30～
関西テレビ：2023年7月9日（日）より毎週日曜日26:29～
スタッフ
原作：近藤憲一（集英社『ジャンプSQ.』連載）
監督：博史池畠
シリーズ構成：村越繁
美術監督：長田泰治郎
撮影監督：安藤優穂
3Dディレクター：上薗隆浩
色彩設計：歌川律子
音響監督：吉田光平
音楽：KOHTA YAMAMOTO、成田旬、瀬尾祐介（Starving Trancer / Xceon）
制作スタジオ：OLM
キャスト
寶月夜宵：篠原侑
幻燈河螢多朗：島崎信長
寶月詠子：花澤香菜
神代愛依：川口莉奈
※島崎信長の崎はたつさきが正式表記。
(c)近藤憲一／集英社・ダークギャザリング製作委員会