ASIAN KUNG-FU GENERATIONのライブツアー「Tour 2023『サーフ ブンガク カマクラ』」が9月から11月にかけて行われる。

このツアーは7月5日にリリースされるアルバム「サーフ ブンガク カマクラ(完全版)」を携えて行われる。「サーフ ブンガク カマクラ」は2008年に発売された、江ノ電の駅をモチーフに掲げて制作されたたアルバム。完全版にはシングルのカップリング曲が追加され、江ノ電15駅分の楽曲がすべて収録される。またアルバム曲も改めてレコーディングされている。

「Tour 2023『サーフ ブンガク カマクラ』」は9月29日の福岡・Zepp Fukuokaから11月23日の神奈川・鎌倉芸術館 大ホールまで、全8都市で14公演が実施される。前半はライブハウス、後半はホールを巡り、ライブハウス公演の一部はフロントアクトを迎える。

ツアーの特設サイトでは6月4日23:59までチケットの先行予約を受付中。通常チケットに加え、23歳以下の人が対象となる割引チケット「U-23サポートチケット」も販売されている。

ASIAN KUNG-FU GENERATION Tour 2023「サーフ ブンガク カマクラ」

2023年9月29日(金)福岡県 Zepp Fukuoka

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION / and more



2023年10月1日(日)東京都 Zepp Haneda(TOKYO)

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION / and more



2023年10月4日(水)大阪府 BIGCAT

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION



2023年10月5日(木)大阪府 なんばHatch

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION / and more



2023年10月8日(日)宮城県 SENDAI GIGS

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION / and more



2023年10月15日(日)北海道 サッポロファクトリーホール

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION / and more



2023年10月18日(水)愛知県 Zepp Nagoya

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION / and more



2023年10月21日(土)広島県 広島CLUB QUATTRO

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION / and more



2023年10月22日(日)広島県 広島CLUB QUATTRO

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION



2023年11月2日(木)東京都 日本青年館ホール

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION



2023年11月3日(金・祝)東京都 日本青年館ホール

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION



2023年11月19日(日)東京都 立川ステージガーデン

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION



2023年11月22日(水)神奈川県 鎌倉芸術館 大ホール

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION



2023年11月23日(木・祝)神奈川県 鎌倉芸術館 大ホール

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION