ASIAN KUNG-FU GENERATIONのライブツアー「Tour 2023『サーフ ブンガク カマクラ』」が9月から11月にかけて行われる。
このツアーは7月5日にリリースされるアルバム「サーフ ブンガク カマクラ（完全版）」を携えて行われる。「サーフ ブンガク カマクラ」は2008年に発売された、江ノ電の駅をモチーフに掲げて制作されたたアルバム。完全版にはシングルのカップリング曲が追加され、江ノ電15駅分の楽曲がすべて収録される。またアルバム曲も改めてレコーディングされている。
「Tour 2023『サーフ ブンガク カマクラ』」は9月29日の福岡・Zepp Fukuokaから11月23日の神奈川・鎌倉芸術館 大ホールまで、全8都市で14公演が実施される。前半はライブハウス、後半はホールを巡り、ライブハウス公演の一部はフロントアクトを迎える。
ツアーの特設サイトでは6月4日23:59までチケットの先行予約を受付中。通常チケットに加え、23歳以下の人が対象となる割引チケット「U-23サポートチケット」も販売されている。
ASIAN KUNG-FU GENERATION Tour 2023「サーフ ブンガク カマクラ」
2023年9月29日（金）福岡県 Zepp Fukuoka
＜出演者＞
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2023年10月1日（日）東京都 Zepp Haneda（TOKYO）
＜出演者＞
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2023年10月4日（水）大阪府 BIGCAT
＜出演者＞
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2023年10月5日（木）大阪府 なんばHatch
＜出演者＞
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2023年10月8日（日）宮城県 SENDAI GIGS
＜出演者＞
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2023年10月15日（日）北海道 サッポロファクトリーホール
＜出演者＞
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2023年10月18日（水）愛知県 Zepp Nagoya
＜出演者＞
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2023年10月21日（土）広島県 広島CLUB QUATTRO
＜出演者＞
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2023年10月22日（日）広島県 広島CLUB QUATTRO
＜出演者＞
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2023年11月2日（木）東京都 日本青年館ホール
＜出演者＞
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2023年11月3日（金・祝）東京都 日本青年館ホール
＜出演者＞
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2023年11月19日（日）東京都 立川ステージガーデン
＜出演者＞
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2023年11月22日（水）神奈川県 鎌倉芸術館 大ホール
＜出演者＞
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2023年11月23日（木・祝）神奈川県 鎌倉芸術館 大ホール
＜出演者＞
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