レクサスは現地時間の5月23日、新型SUV「TX」を6月8日に米国で発表することを明らかにした。

3列シート仕様の上質感ある内装のティザー写真を先行公開

新型TXは、5月9日に第一弾のティザー写真を公開。この時はリアサイドをとらえたもので、大型SUVの様相をにおわせていた。

今回の発表では、2枚の内装写真を併せて公開した。1つは広い室内空間をイメージさせる3列シートの写真、そしてもう一つは助手席側のダッシュボードやドアトリムをとらえたもので、上質感をただよわせる。ドアトリムの中央には、レクサス車になじみのあるマークレビンソン製スピーカーが配されている。

なお、今回の発表では“Style, comfort and luxury for all passengers(すべての乗員にスタイル、快適性、そしてラグジュアリーを)”というメッセージが添えられている。