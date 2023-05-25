松平健のヒット曲「マツケンサンバII」初のコラボカフェ「ビバ～マツケンサンバIIワールドカフェ～オレ！」が東京・渋谷PARCO内のTOKYO PARADE goods&cafeにて開催中。事前予約整理券が2日で完売するほどの好評につき、会期の延長および大阪・心斎橋PARCO内THE GUEST cafe&diner、愛知・名古屋PARCO内THE GUEST cafe&dinerでの開催が決定した。
このコラボカフェでは「マツケンサンバII」の情熱的な世界観にインスパイアされたオリジナルメニューを提供。「マツケンサンバ！ーガー」「サンバ ピザ サンバ」「たたけボンゴ！レビアンコ～恋せよアヒージョ～」といったフードや、「恋せよアミーゴ～南の恋の夜～」「マツケンサンバII ゴールデンフルーツオレ」と銘打ったドリンクなど、数々のメニューが用意されている。
渋谷会場延長期間における予約整理券は5月27日12:00より松平健のファンクラブサイトで先行抽選販売される。一般抽選販売は6月7日12:00から。また大阪、愛知会場の予約整理券に関しては6月下旬に特設サイトにてアナウンスされる。
ビバ～マツケンサンバIIワールドカフェ～オレ！
2023年5月12日（金）～7月10日（月）東京都 渋谷PARCO TOKYO PARADE goods&cafe
2023年8月10日（木）～9月25日（月）大阪府 心斎橋PARCO THE GUEST cafe&diner
2023年8月25日（金）～10月9日（月・祝）愛知県 名古屋PARCO THE GUEST cafe&diner