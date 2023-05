早見沙織「色の違う12曲を集めて一つの花束に」ニューアルバム『白と花束』リリース

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。5月24日(水)は、声優でアーティストの早見沙織さんがゲスト出演。同日にリリースされたニューアルバム『白と花束』について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が感想を伝え、アルバムへの思いを聞きました。こもり校長:早見先生は、本日5月24日にサードアルバム『白と花束』をリリース。おめでとうございます!早見:ありがとうございます!こもり校長:全12曲入りで、フルアルバムは5年ぶりなんですね。早見:そうなんです。そんなに空いた感覚はなかったんですけど、あらためて“作る”となったら、「アルバムってこうやって作っていたな」というのを取り戻しながら……(笑)。一斉にいろんな曲を同時進行で制作していくというのも、またちょっと新鮮というか。時間をかけて、1個1個を楽しく作っていきました。こもり校長:この『白と花束』というタイトルは、どういうイメージで付けられたんですか?早見:もともとは、2021年からの活動テーマで、孤独とか生きづらさを抱える人の心に、光となってくれるような音楽を作っていこう、というのを掲げていたんです。その、いろんな色の光が集まると、“光の三原色”で“白”になるっていう光のモチーフとしての白と……今回のアルバムには、けっこう色の違う12曲が入っているんです。それを一つひとつのお花に見立てて、それを束ねて一つの花束にしたというイメージで、『白と花束』というタイトルをつけました。こもり校長:アルバムとしてこの12曲を聴くと、本当に全部の色が違うというか。この5年間には変化もあるだろうし、それぞれの楽曲リリースのタイミングもあるだろうし……それらが、必然的に集まった曲たちなのかなと思いました。早見:そうですね。今回のジャケットでは私が花束を持っているんですけど、これも楽曲のイメージで一つひとつ選んでいただいたんです。こもり校長:へ~、すげー!早見:ちょっと見ていただくと……枯れているお花もありますよね?COCO教頭:ありますね!早見:花だけじゃなくて植物もあったりするんですけど、それも……曲を花に見立てた、ってお話ししましたけど、全部が満開に咲いてなくてもいいというか。枯れている花もあれば、咲いている花もあるし、はたまた毒っ気のあるものもあるし。そういうカラーが違うものを……自分のなかにも、リスナーさんのなかにもきっといろいろあるものを束ねて、聴いてもらえたら、みたいな。「今はこの曲が刺さるな」とか、そういうのを見つけてもらえたら嬉しいなと思います。こもり校長:俺と教頭も、番組が始まる前に2人で「どの曲が好きか」言い合ったよね。COCO教頭:「この曲いいな、こっちもいいな」って(笑)。早見:ありがとうございます!こもり校長:『白と花束』は、早見先生にとってどんなアルバムになりましたか?早見:5年ぶりというのもありますし、“いまの早見沙織のまとめ”みたいなアルバムになりました。――ここで、「はじまりの歌」をオンエアこもり校長:(オンエア後)いいです、非常に。早見:ありがとうございます……!こもり校長:ドストレートに勝負しているというか。早見:これはそうですね。こもり校長:ピアノメインのところに声だけで聴かせにいくって、ある種の覚悟が……早見:そうですね。“ストレートに”、“まっすぐに”というのを、いちばん意識して作った曲です。こもり校長:俺、世界観に入ったもん。COCO教頭:あのね……曲がかかっている間、ずっと踊ってた。こもり校長:踊ってたというか、口パクしてた。COCO教頭:自分の歌かのように。早見:すごく、大きな手ぶりでやってくださって、入り込んでくださって……(笑)。嬉しかったです。早見沙織さんは、7月から9月にかけて全国6ヵ所をまわるツアー『HAYAMI SAORI Tour 2023 "白と花束"』を開催。詳細はオフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/