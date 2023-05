「それは地声なんですか？」「もともと声は高いんですか？」早見沙織の声にメロメロ！

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。5月24日(水)は、声優でアーティストの早見沙織さんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、その声の魅力を伝えました。登場時のトークを紹介します。こもり校長:早見先生は、声優として『鬼滅の刃』の胡蝶しのぶや、『SPY×FAMILY』のアーニャのお母さん、ヨル・フォージャー役など、数々の人気作品のキャラクターを担当されています。SCHOOL OF LOCK! には、3回目の来校です。過去2回は、生徒(リスナー)と僕たちのことを素敵な声でメロメロにしてくれました。COCO教頭:うらやましすぎるやん。早見:ありがとうございます!こもり校長:今日は、癒しの2時間です。COCO教頭:ご褒美回ですね!早見:いや、ちょっと……緊張してきた(笑)。よろしくお願いします!こもり校長:(4月に就任した)教頭とは「はじめまして」でしょ?早見:そうなんです!COCO教頭:さっき、ご挨拶をさせていただいたんですけど、その一声目から癒されました。早見:いやいや……嬉しいです。COCO教頭:動画も観てくださったそうで。早見:そうなんです。COCO教頭:だから、今日はご褒美の2時間だと思っています。早見:(笑)。こもり校長:僕たち2人は、普段声がデカいんです。でも今日は早見先生が来てから、教頭が“いい女”の声を出そうとしてる……(笑)。早見:本当ですか?(笑)。こもり校長:つられてトーンとかちょっと低くして、音量も小さくして、“いい女”の演出をしてる(笑)。早見:セクシーボイス!?こもり校長:そう! ちょっと勝とうとしてる(笑)。何か、言ってみてよ?COCO教頭:(いい声で)まぁ~……私も声には自信がありまして、昔はめっちゃ「声が低いな」とか言われてたんですわ。早見:はい(笑)。COCO教頭:言われてたんですけど、この仕事をするようになって……(笑)。ねぇ! できないよ!!全員:(笑)。――アルバム収録曲「視紅」オンエアこもり校長:(楽曲を聴きながら)最初に聴いてもらったのが「透明シンガー」という曲で、今聴いてもらっているのが「視紅」という曲なんだけど、この歌声が……話されている声からは、出るのが想像できないほどの力強さですね。COCO教頭:「同じ人なんですか?」というぐらいの、表現力の違いみたいなものがありますよね。こもり校長:さっきも、教頭が「それは地声なんですか?」「もともと声は高いんですか?」とか聞いていたけど、気になるよね。COCO教頭:そう!早見:えっ……!?COCO教頭:私の声が低いから、本当にリスペクトなんですよ。キレイな声をずっと出し続けられる、というのが。早見:いや~……! でも、この2曲に関しては、自分の持ち曲のなかでも結構エッジが効いているというか、パンチが効いているんです。なので、自分も全力でぶつかる、みたいな(感じで歌っています)。同番組で放送されているコーナー『どっちのCat or Dog』(一部地域を除く)は、早見さんがナレーションを担当しています。今回は、このパートも生放送でおこなわれました。早見沙織さんは、放送同日の5月24日(水)にニューアルバム『白と花束』をリリース。7月から9月にかけて全国6ヵ所をまわるツアー『HAYAMI SAORI Tour 2023 "白と花束"』を開催。詳細はオフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/