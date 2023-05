BiSHアイナ・ジ・エンド 大雨の『METROCK』でパフォーマンスするGENERATIONSに「感動しました」

BiSHのアイナ・ジ・エンドがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」。5月23日(火)の放送では、5月14日(日)に出演した野外フェス『TOKYO・OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2023』(METROCK)大阪公演での、“観客”としての思い出を伝えました。アイナ:この前『METROCK』で、(番組パーソナリティの)こもり校長と一緒だったんです……GENERATIONS(from EXILE TRIBE)さんとBiSHが。すごい雨が降ってたんだけど、フェスでBiSHとGENERATIONSさんが一緒になることなんてないと思ったから、ライブを観に行かせていただいたんです。そしたら、ボーカルの数原(龍友)さんが、MCした瞬間に雨がブワーって強まってきて……。(セントチヒロ)チッチと観てたんだけど、「雨男なんじゃない?」とか言いながら……(笑)。雨がどんどんどんどん強くなってきて「ちょっと滝行かな?」と思いつつ、でもどうしても観たいなって思いで観てたのね。そしたら、『Y.M.C.A.』って曲で、お客さんが後ろのほうまでドアァ~って踊ってて! 雨なんて気にしない雰囲気で踊ってて、感動しました!一緒に踊ったりもしてたんだけど、多分パフォーマーのみなさん、校長もそうだけど、雨で床が滑ってるにも関わらず、全くそれを感じなくて本当にかっこよかったですね。私がもしあのステージであんな“ガチ踊り”をしてたら、すってんころりんボンバイエ~! だったと思うんで、本当にすごいなって思いました。でね、(パーソナリティの)COCO教頭も来てたんだって! 知らなくて、お会いできなかったんだけど……。この話、COCO教頭とこもり校長としたいなって思いますね。いい初夏の思い出です。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/