玉置浩二のソロデビュー35周年を記念したライブ映像BOX「玉置浩二 35th ANNIVERSARY CONCERT Special Collections "Arcadia" & "星路 (みち)"」と、安全地帯のデビュー40周年を記念したライブBlu-ray「安全地帯 40th ANNIVERSARY CONCERT "Just Keep Going!" Tokyo Garden Theater」が8月2日にリリースされる。

「玉置浩二 35th ANNIVERSARY CONCERT Special Collections "Arcadia" & "星路 (みち)"」には、玉置がオーケストラ編成で行ったソロツアー「玉置浩二 35th ANNIVERSARY LEGENDARY SYMPHONIC CONCERT 2022 "Arcadia -理想郷-"」より2022年6月の河口湖ステラシアター公演の模様と、バンド編成で行ったソロツアー「玉置浩二 Concert Tour 2022 故郷楽団 35th ANNIVERSARY ~星路(みち)~」より2022年10月の宮城・仙台サンプラザホール公演の模様をそれぞれ収録。中でも玉置が河口湖ステラシアターでライブを行ったのは約22年ぶりとなっており、カーテンコール後に大きな花火がサプライズで打ち上げられる感動的な演出もファンの間で話題となった。

一方「安全地帯 40th ANNIVERSARY CONCERT "Just Keep Going!" Tokyo Garden Theater」には、2022年11月に東京・東京ガーデンシアターで計4日間にわたり行われた安全地帯のワンマンライブの模様が収録される。

また玉置は8月から11月にかけて新たなツアー「玉置浩二 Concert Tour 2023 故郷BAND~田園~」を開催。チケットの発売情報など詳細は後日アナウンスされる。

玉置浩二「玉置浩二 35th ANNIVERSARY CONCERT Special Collections "Arcadia" & "星路 (みち)"」収録曲

billboard classics 玉置浩二 35th ANNIVERSARY LEGENDARY SYMPHONIC CONCERT 2022 "Arcadia -理想郷-" in 河口湖ステラシアター

01. 歓喜の歌

02. カリント工場の煙突の上に

03. CAFE JAPAN

04. 恋の予感

05. aibo

06. メドレー(MR.LONLY~ALL I DO~サーチライト)

07. FRIEND

08. 愛だったんだよ

09. 星路(みち)

10. 行かないで

11. メドレー(ワインレッドの心~じれったい~悲しみにさよなら)

12. JUNK LAND

13. 夏の終わりのハーモニー

14. 田園

15. メロディー

玉置浩二 Concert Tour 2022 故郷楽団 35th ANNIVERSARY ~星路(みち)~(仙台公演)

01. あこがれ

02. カリント工場の煙突の上に

03. 元気な町

04. STAR

05. いつもどこかで

06. Lion

07. 惑星

08. しあわせのランプ

09. あなたがどこかで

10. 星路(みち)

11. コール

12. ALL I DO

13. MR.LONELY

14. サーチライト

15. CAFE JAPAN

16. JUNK LAND

17. 田園

18. メロディー

玉置浩二 Concert Tour 2023 故郷BAND~田園~

2023年8月3日(木)千葉県 市川市文化会館 大ホール

2023年8月7日(月)茨城県 水戸市民会館 グロービスホール

2023年8月10日(木)宮城県 仙台サンプラザホール

2023年8月13日(日)埼玉県 川口総合文化センター・リリア メインホール

2023年8月19日(土)京都府 ロームシアター京都 メインホール

2023年8月20日(日)京都府 ロームシアター京都 メインホール

2023年8月26日(土)香川県 ハイスタッフホール 大ホール

2023年8月27日(日)愛媛県 愛媛県県民文化会館 メインホール

2023年8月30日(水)神奈川県 相模女子大学グリーンホール 大ホール

2023年9月2日(土)福島県 けんしん郡山文化センター

2023年9月7日(木)神奈川県 カルッツかわさき

2023年9月9日(土)栃木県 宇都宮市文化会館

2023年9月12日(火)大阪府 フェスティバルホール

2023年9月13日(水)大阪府 フェスティバルホール

2023年9月19日(火)北海道 札幌文化芸術劇場hitaru

2023年9月20日(水)北海道 札幌文化芸術劇場hitaru

2023年9月22日(金)北海道 旭川市民文化会館 大ホール

2023年9月26日(火)北海道 ホクト文化ホール 大ホール

2023年9月29日(金)石川県 本多の森ホール

2023年10月1日(日)埼玉県 大宮ソニックシティ 大ホール

2023年10月4日(水)愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール

2023年10月7日(土)鳥取県 米子コンベンションセンター BiG SHiP

2023年10月12日(木)兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール

2023年10月13日(金)兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール

2023年10月15日(日)岡山県 岡山芸術創造劇場ハレノワ 大劇場

2023年10月20日(金)熊本県 熊本城ホール

2023年10月21日(土)福岡県 北九州ソレイユホール

2023年10月26日(木)新潟県 新潟県民会館

2023年10月30日(月)岩手県 岩手県民会館

2023年11月3日(金)兵庫県 アクリエひめじ(姫路市文化コンベンションセンター)大ホール

2023年11月4日(土)滋賀県 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール

2023年11月8日(水)福岡県 福岡サンパレス

2023年11月9日(木)広島県 広島文化学園HBGホール

2023年11月15日(水)静岡県 静岡市民文化会館 大ホール

2023年11月18日(土)神奈川県 神奈川県民ホール 大ホール

2023年11月19日(日)東京都 東京国際フォーラム ホールA