蝸牛くも原作によるマツセダイチ「ゴブリンスレイヤー デイ・イン・ザ・ライフ」の1巻が、本日5月25日に発売された。

月刊ビッグガンガン（スクウェア・エニックス）で連載中の「ゴブリンスレイヤー デイ・イン・ザ・ライフ」は、蝸牛による小説「ゴブリンスレイヤー」の12巻をコミカライズしたもの。新米戦士や見習い聖女など、ゴブリンスレイヤーと巡り合った人々にスポットを当て、彼らの“人生のある1日”が描かれる。単行本には蝸牛描き下ろしのショートストーリーも収録された。一部書店では単行本購入者に特典を配布。電子版特典にはイラストデータが用意された。

なお同じく本日、黒瀬浩介作画による「ゴブリンスレイヤー」の14巻、栄田健人作画による「ゴブリンスレイヤー外伝：イヤーワン」の10巻、青木翔吾作画による「ゴブリンスレイヤー外伝2 鍔鳴の太刀《ダイ・カタナ》」の6巻も同時発売。各単行本の購入者特典は以下のリストで確認しよう。とらのあなでは「ゴブリンスレイヤー デイ・イン・ザ・ライフ」「ゴブリンスレイヤー」「ゴブリンスレイヤー外伝：イヤーワン」「ゴブリンスレイヤー外伝2 鍔鳴の太刀《ダイ・カタナ》」の新刊を4冊同時購入すると、小冊子がもらえるフェアが行われる。

「ゴブリンスレイヤー デイ・イン・ザ・ライフ」1巻 店舗購入特典

アニメイト：ミニ色紙

ゲーマーズ：ブロマイド

メロンブックス：ブックカバー

電子版

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「ゴブリンスレイヤー」14巻 店舗購入特典

アニメイト：ミニ色紙

ゲーマーズ：ブックカバーI

メロンブックス：ブックカバーII

とらのあな：イラストカード

電子版

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「ゴブリンスレイヤー外伝：イヤーワン」10巻 店舗購入特典

アニメイト：ミニ色紙

ゲーマーズ：ブックカバーI

メロンブックス：ブックカバーII

電子版

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「ゴブリンスレイヤー外伝2 鍔鳴の太刀《ダイ・カタナ》」6巻 店舗購入特典

アニメイト：ミニ色紙

ゲーマーズ：ブロマイド

メロンブックス：ブックカバー

電子版

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