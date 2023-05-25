武内直子原作によるアニメ「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』」とCANMAKEのコラボプレゼントキャンペーンが、6月1日から30日まで行われる。

キャンペーンでは抽選で200人にCANMAKEとのコラボ商品をプレゼント。6月1日から15日までの第1弾では三日月が描かれた「キャンメイク ルミナスルナパクトG01」と「キャンメイク ルミナスルナパクト用オリジナルパフ」、16日から30日までの第2弾では「キャンメイク シティライトアイズ05」と「キャンメイク オリジナルスライダーポーチ」がそれぞれ100人ずつに当たる。応募はCANMAKE公式Twitterアカウント（@CanmakeTokyo）に投稿される4枚の画像の中に隠れているルナと合言葉を探し、ツイートすることで完了。なお特設サイトは6月1日にオープンされる。

「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』」で描かれるのはシリーズ最終章となる「シャドウ・ギャラクティカ編」。新たなる敵シャドウ・ギャラクティカとセーラー戦士たちの戦いが展開される。前後編に分けて上映され、前編は6月9日、後編は6月30日に封切られる。

「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』《前編》」「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』《後編》」

前編公開日：2023年6月9日（金）

後編公開日：2023年6月30日（金）

スタッフ

原作・総監修：武内直子

監督：高橋知也

脚本：筆安一幸

キャラクターデザイン：只野和子

音楽：高梨康治

美術監督：空閑由美子（スタジオじゃっく）

アニメーション制作：東映アニメーション、スタジオディーン

配給：東映

キャスト

三石琴乃、金元寿子、佐藤利奈、小清水亜美、伊藤静、福圓美里、皆川純子、大原さやか、前田愛、藤井ゆきよ、野島健児、井上麻里奈、早見沙織、佐倉綾音 ほか

(c)武内直子・PNP／劇場版「美少女戦士セーラームーンCosmos」製作委員会