武内直子原作によるアニメ「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』」とCANMAKEのコラボプレゼントキャンペーンが、6月1日から30日まで行われる。
キャンペーンでは抽選で200人にCANMAKEとのコラボ商品をプレゼント。6月1日から15日までの第1弾では三日月が描かれた「キャンメイク ルミナスルナパクトG01」と「キャンメイク ルミナスルナパクト用オリジナルパフ」、16日から30日までの第2弾では「キャンメイク シティライトアイズ05」と「キャンメイク オリジナルスライダーポーチ」がそれぞれ100人ずつに当たる。応募はCANMAKE公式Twitterアカウント（@CanmakeTokyo）に投稿される4枚の画像の中に隠れているルナと合言葉を探し、ツイートすることで完了。なお特設サイトは6月1日にオープンされる。
「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』」で描かれるのはシリーズ最終章となる「シャドウ・ギャラクティカ編」。新たなる敵シャドウ・ギャラクティカとセーラー戦士たちの戦いが展開される。前後編に分けて上映され、前編は6月9日、後編は6月30日に封切られる。
「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』《前編》」「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』《後編》」
前編公開日：2023年6月9日（金）
後編公開日：2023年6月30日（金）
スタッフ
原作・総監修：武内直子
監督：高橋知也
脚本：筆安一幸
キャラクターデザイン：只野和子
音楽：高梨康治
美術監督：空閑由美子（スタジオじゃっく）
アニメーション制作：東映アニメーション、スタジオディーン
配給：東映
キャスト
三石琴乃、金元寿子、佐藤利奈、小清水亜美、伊藤静、福圓美里、皆川純子、大原さやか、前田愛、藤井ゆきよ、野島健児、井上麻里奈、早見沙織、佐倉綾音 ほか
(c)武内直子・PNP／劇場版「美少女戦士セーラームーンCosmos」製作委員会