私服校で金髪もバイトもOK！なのに…“下駄を履いてはいけない”のはナゼ？校則の謎を推理

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。5月23日(火)は、『君の身近に起きた謎を必ず解決! 名探偵コモリ!』と題して放送。10代のリスナーから届いた不思議な出来事や理解しがたい事を、謎解きや事件解決が得意なキャラクターに扮したパーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)と、COCO教頭(CRAZY COCO)が推理しました。電話をつないだ4人のなかから、"不可解な校則"を紹介した17歳(高3)のリスナーとのやり取りを紹介します。こもり校長:今日は、みんなの身に起きた不可解な出来事を教えてほしい! そこで……(声マネで)わたくしぃ名探偵コモリが解決します……!COCO教頭:それは、古畑(任三郎)なんよ(笑)。こもり校長:今夜は教頭も一緒に推理して、キミの身に起きた謎を解く……! じっちゃんの名にかけて!COCO教頭:いろいろ混ざってる~!こもり校長:早速だけど、不可解な出来事を教えてもらってもいい?リスナー:うちの学校の校則の話なんですけど、"下駄を履いてはいけない"という謎ルールがあります。こもり校長:ムムムっ!COCO教頭:新しいな!?こもり校長:どうも、コナン君です!COCO教頭:違うよ!こもり校長:校則で下駄NGなのはなんで?リスナー:"なんで?"……それを、コナン君に聞きたいんですけど(笑)。COCO教頭:正論です(笑)。こもり校長:間違えた(笑)。他の校則もガチガチなの?リスナー:私服校で制服もないし、校則は基本ないんです。こもり校長:え!? 校則もないのに下駄はNGなの?リスナー:金髪でもメイクしていても怒られないけど、下駄は履いちゃダメって(笑)。こもり校長:バイトはダメだったりするの?リスナー:OKです。COCO教頭:下駄以外は全部いけちゃう(笑)。こもり校長:それは、たしかに謎だなぁ……でも、COCO教頭はピンときたんでしょ?COCO教頭:!!!!!リスナー:(笑)。COCO教頭:……きましたよ(笑)。下駄って足が出ているから、何かあったときにケガしちゃうじゃない。電車で足を踏まれたりするかもしれない。そういうことから守るために、校則で禁止させていただいています……!こもり校長:違いまーすっ!COCO教頭:違ったか(笑)。こもり校長:謎はもう解けました!リスナー:(笑)。こもり校長:わたくし……古畑校長は、夏に下駄をよく履きます。COCO教頭:出た、古畑さん……。こもり校長:なぜ、あなたの学校では下駄NGなのか……一言で説明します。COCO教頭:お願いします……!こもり校長:めちゃくちゃ靴(鼻緒)ずれするからです! 以上、古畑校長でした……!COCO教頭:"以上"じゃねーよ。リスナー:(笑)。こもり校長:(リスナーに)解決できてよかったな。スッキリした?リスナー:すごくスッキリしましたね。COCO教頭:優しすぎる……(笑)。こもり校長:あなたの学校の生徒が、下駄を履いて靴ずれしないことを願っています……!リスナー:ありがとうございます……!【あの〜、名探偵さん……。下駄は靴ずれすると言いましたが、「八つ墓村」や「犬神家の一族」を調べた金田一耕助も下駄履いてますよ。金田一耕助がじっちゃんである金田一コモリ君! 説明してくださいよ!】(16歳)こもり校長:ぐっ……えっと~……じっちゃんの足は硬い!COCO教頭:(笑)。このほかには……・「集めていた漫画が、家の中で1巻だけなくなりました」という15歳・「愛用しているボールペンのバネが、目の前で忽然と姿を消す事件がありました」という15歳・「私にはいいところがたくさんあるはずなのに、なぜかモテないんです!」という14歳と電話をつなぎ、それぞれの謎を推理しました。