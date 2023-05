Mrs. GREEN APPLE 2013年の初ライブを振り返り「元貴がすんごい冷静だった」

Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。5月22日(月)の放送では、2013年におこなわれた初ライブを振り返りました。そのトークを紹介します。大森元貴 (Vo/Gt):2日前の5月20日は、ミセスが初ライブをおこなった日でございますね。若井滉斗 (Gt):そうですね!大森:初ライブのこととか覚えてますか?若井:めちゃくちゃ覚えてる!大森:ね、覚えてるよね!藤澤涼架 (Key):ほんと?大森:涼ちゃんは、ここにはいなかったんだよね。藤澤:いなかったですね。一応、“加入”っていうことは決まってたんですけど。大森:そうだね。2回目のライブから正式に入ってるんだよね。藤澤:そうなんです。大森:どうだった? 若井。若井:元貴がすんごい冷静だったのよ! 初ライブなのに。藤澤:へぇ~。若井:俺は、もちろんすごい緊張してて……。大森:いや、もちろん緊張したよ? 僕も(笑)。若井:緊張してたんだろうけど、でもMCとか一つひとつが「めちゃくちゃ冷静だな、元貴」って思ってた。藤澤:へぇ~!大森:そんなこと思ってくれてたんですね。若井:「いや、すげぇな」って、あのとき思ったんだよね。大森:わぁ~……本当に、昨日のことのようですよね。若井:そうなんだよね!大森:そりゃないか!若井:なんやねんそれ! 共感損やん!全員:(笑)。藤澤:“共感損”って初めて聞いた(笑)。今回の放送では、5月19日に30歳の誕生日を迎えた藤澤涼架を祝い、リスナーから届いた“藤澤涼架に30の質問”への一問一答がおこなわれました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/