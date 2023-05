景井ひな『ヒロアカ』舞台鑑賞「本当に再現されていてすごい！」

景井ひながパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 景井LOCKS!」。5月22日(月)の放送では、舞台『「僕のヒーローアカデミア」The “Ultra” Stage 最高のヒーロー』を観に行った感想を伝えました。景井:私はゲームやアニメ、漫画が大好きなんです。特に好きな作品が『僕のヒーローアカデミア』なんですけど、その舞台を観に行ってきました! 最初に公演されたときから、毎回観に行ってるんですよ! 今回が3回目だったかな? ヒロアカを好きな人はぜひ観てほしい!「アニメが好きだから、実写は無理だ……」っていう声も多いんだけど、マジでみんな声が似てるから! 声優さんじゃないのに、みんな声が似ているの。本当に再現されていて、すごいからぜひ観てほしいです。私の推しのかっちゃん(爆豪勝己)は、2次元でしかいないと思っていたけど、かっちゃんは存在します! 本当にすごいです!ヒロアカってバトルアクションの漫画だから、そういうシーンって「どうやって、やっているんだろう?」「絶対できなくない?」って思うじゃないですか。でも、できちゃうんですよ! やれちゃうんですよ。 透明人間の葉隠(透)ちゃんもいるんですよ! どうやっているかは……観に行ってのお楽しみっていうことで、私の口からは言いません(笑)。そんな今夜は、漫画にまつわる授業をやっていきます!この日の放送では、漫画のオススメ作品を3つ紹介しました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/