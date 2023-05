8月4~6日に東京・お台場の青海周辺エリアで開催されるアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL 2023」の出演者第3弾が発表された。

新たにラインナップされたのは、アイドルカレッジ、きのホ。、純情のアフィリア、 CYBERJAPAN DANCERS、Task have Fun、佐久間宣行が総合プロデュースを手がけるラフ×ラフや、新体制で再始動したBELLRING少女ハートをはじめとする計50組。このうち16組が「TIF」初出演となる。

「TIF2023」の出演者は今後も追加される。チケットはイープラスにて販売中。

TOKYO IDOL FESTIVAL 2023

<出演者>

i-COL / iSPY / アイテムはてるてるのみ / アイドルカレッジ / I MY ME MINE / I'mew(あいみゅう) / iLiFE! / Appare! / アップアップガールズ(仮) / アップアップガールズ(2) / AMEFURASSHI / アルテミスの翼 / Ange☆Reve / アンスリューム / いぎなり東北産 / =LOVE / INUWASI / ukka / UtaGe! / airattic / 衛星とカラテア / HKT48 / AKB48 / SKE48 / STU48 / NMB48 / NGT48 / えのぐ / 美味しい曖昧 / THE ORCHESTRA TOKYO / On the treat Super Season / 開歌-かいか- / カイジューバイミー / かすみ草とステラ / カラフルスクリーム / 可憐なアイボリー / 神薙ラビッツ / 功夫少女 / きのホ。 / CANDY TUNE / 九州女子翼 / Quubi / キングサリ / QUEENS / クマリデパート / CROWN POP / Gran☆Ciel / 群青の世界 / KRD8 / COMIQ ON! / Kolokol / SAI 2Rium / CYBERJAPAN DANCERS / 疾走クレヨン / situasion / JamsCollection / シュレーディンガーの犬 / 純情のアフィリア / スーパーベイビーズ / C;ON / JYA☆PON / 神使轟く、激情の如く。 / シンデレラ宣言! / Sweet Alley / CYNHN / SUPER☆GiRLS / スーパーベイビーズ / 透色ドロップ / STAiNY / すてねこキャッツ/ 戦国アニマル極楽浄土 / タイトル未定 / 高嶺のなでしこ / Task have Fun / Chick-flick / Chu-Z / chuLa / tipToe. / 手羽先センセーション / Devil ANTHEM. / 寺嶋由芙 / 点染テンセイ少女。 / でんぱ組.inc / 東京女子流 / ドラマチックレコード / NightOwl / 22/7 / ナナランド / NANIMONO / なんキニ! / ≒JOY / #2i2 / 虹のコンキスタドール / 二丁目の魁カミングアウト / NUANCE / ネコプラpixx. / NEO JAPONISM / 脳内パステル / ≠ME / のらりくらり / のんふぃく! / buGG / Bunny La Crew / #ババババンビ / ハープスター / パラディーク / Palette Parade / PANDAMIC / バンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHI / 翡翠キセキ / Peel the Apple / PRSMIN / Pimm's / Falench. / fishbowl / feelNEO / フィロソフィーのダンス / FES☆TIVE / BLACKNAZARENE / PLEVAIL / PrincessGarden-姫庭- / FRUITS ZIPPER / BREAK TIME GIRLS / Payrin's / #PEXACOA / BELLRING少女ハート / ベンジャス! / MyDearDarlin' / MAGICAL SPEC / マジカル・パンチライン / 真っ白なキャンバス / MIGMA SHELTER / Mirror,Mirror / MEWM / may in film / メイビーME / METAMUSE μ / Merry BAD TUNE. / 夜光性アミューズ / ユレルランドスケープ / #よーよーよー / yosugala / ラブアグレッション / ラフ×ラフ / lyrical school / LinQ / Ringwanderung / Luce Twinkle Wink☆ / ルルネージュ / REIRIE / わーすた / @onefive / and more