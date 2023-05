堂本剛(KinKi Kids)のソロプロジェクト・.ENDRECHERI.の会員サービスサイト「funk love」による初のイベント「Erother_meeting Do more the E_FUNK」が東京と大阪で開催される。

「funk love」は今年3月21日に発足した登録無料の情報会員サービスサイト。始動後初のイベントは7月5日と6日に東京・東京国際フォーラム ホールAで、8月7日と8日に大阪・オリックス劇場で合計6公演開催される。チケットの申し込みは5月30日11:00まで受付中。

Erother_meeting Do more the E_FUNK

2023年7月5日(水)東京都 東京国際フォーラム ホールA

START 19:00



2023年7月6日(木)東京都 東京国際フォーラム ホールA

[1回目] START 14:00

[2回目] START 19:00



2023年8月7日(月)大阪府 オリックス劇場

START 19:00



2023年8月8日(火)大阪府 オリックス劇場

[1回目] START 13:00

[2回目] START 18:00