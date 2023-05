フジテレビが運営する動画配信サービスFODにて、韓国BLドラマ『君の唇を噛みたい』が5月24日(水)より独占見放題配信される。

『君の唇を噛みたい』は、2021年に韓国で制作されたBLドラマ。500 年を生きるヴァンパイアのジュノは、大学生として人間に交じり生きているが、10年前に一族の掟を破り、人を噛み死なせてしまったことから、間もなく消滅する運命にあった。彼の唯一生き延びる方法は、100年に1人だけ現れるという“純血人間”の血を飲み人間になること。

期限が迫る中、写真映像科の新入生として“純血人間”のミニョンが現れる。彼の血を奪うべく近づくが、無邪気に笑い慕ってくるミニョンにジュノはだんだんと惹かれていく。そこに、長年ジュノを愛し続けてきたヴァンパイアのヘスが現れる。

ジュノがミニョンに惹かれていることに気づいたヘスは嫉妬し、ふたりを危機へと追い込む。ミニョンの血を飲んで平凡な人間になり生き延びるか、ミニョンを守り消滅するか。ジュノが選ぶ運命は……?

ヴァンパイアのジュノ役を演じるのは、ウェブドラマ『THE SWEET BLOOD』などに出演し、オーディション番組『BOYS PLANET』から誕生した「ZEROBASEONE(ZB1)」のメンバーでもあるキム・ジウン。その相手役となる純血の血を持つ人間・ミニョン役は、ウェブドラマ『Touch me if you can』や『人魚王子:ザ・ビギニング』に出演し、オーディション番組『PRODUCE X 101』にも出演したユン・ソビン。長年ジュノのそばで、彼を愛してきたヴァンパイアのヘス役を映画『シンガーソング』、ウェブドラマ『FAKE LOVE』などに出演するムン・ジフが演じる。ジウンとソビンというカップリングは、本作で人気となりBLドラマ『プンドク荘304号室の事情』で再共演したことでも話題となった。