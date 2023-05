ラ・リーガ第36節の3試合が23日に行われた。

久保建英が所属するレアル・ソシエダはホームでアルメリアと対戦し、久保は2試合ぶりの先発出場を果たした。36分にルイス・スアレスが退場となり、数的優位となったレアル・ソシエダは0-0で迎えた45+3分、右サイド高い位置でボールを受けた久保が切れ込んでから左足を一閃。ゴール左隅に突き刺したこの得点が決勝点となり、レアル・ソシエダは1-0で勝利を収めた。

この試合の勝利で4位レアル・ソシエダは1試合未消化の5位ビジャレアルとの勝ち点差を「8」に広げることに成功し、来シーズンのチャンピオンズリーグ(CL)出場権獲得へ一歩前進した。なお、久保にとっては今季9ゴール目となった。

すでに4シーズンぶり27度目のラ・リーガ制覇を決めているバルセロナは、アウェイでバジャドリードと対戦。試合開始早々の2分にオウンゴールから先制を許すと、22分にはPKから失点。さらに、73分にも追加点を奪われると、84分にロベルト・レヴァンドフスキが1点を返したものの、反撃はここまで。1-3で敗れたバルセロナは優勝決定後、2連敗となった。

セルタとジローナの一戦は、ホームのセルタが42分にカルレス・ペレスのゴールで先制したものの、59分にクリスティアン・ストゥアーニのPK弾でジローナが追いつき、1-1のドローに終わった。

第36節の残り試合は24日と25日に行われる。

■ラ・リーガ第36節

▼23日

レアル・ソシエダ 1-0 アルメリア

セルタ 1-1 ジローナ

バジャドリード 3-1 バルセロナ

▼24日

エルチェ vs セビージャ

ビジャレアル vs カディス

レアル・マドリード vs ラージョ・バジェカーノ

ベティス vs ヘタフェ

エスパニョール vs アトレティコ・マドリード

▼25日

マジョルカ vs バレンシア

オサスナ vs アスレティック・ビルバオ