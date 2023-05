「母親と大揉めしてビンタを食らいました」10代が語るまさかの理由とその後

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。5月22日(月)は、『私のブレイキング(揉めた理由)クイズ!』をテーマに放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、電話をつないだ10代リスナーが出題する“揉め事”についてのエピソードクイズに答えました。電話をつないだ4人のなかから、「母親からビンタされた」という13歳・中2リスナーとのやり取りを紹介します。こもり校長:今夜は、生徒(リスナー)のキミの“揉め事”をクイズ方式で出題。それを、俺たちが答えていきます。COCO教頭:答えるだけなんですか? その揉め事を解決したりはしない?こもり校長:しないです、クイズなので(笑)。みんなは、クイズ方式にして“揉めている事”を教えてください!僕は今日、ある理由で母親と大揉めしてビンタを食らいました。その理由は一体何でしょうか?こもり校長:ちょっと待ってくれよ……(笑)。今日、母親からビンタもらったの!?COCO教頭:やってんね~(笑)。こもり校長:お母さんがビンタするって、よっぽどのことだよね……なんだろ? なんか思いつく?COCO教頭:今、ピっと浮かんだのは……(このリスナーが)「先にビンタした」。こもり校長:先に手を出したって!? 違うだろ!リスナー:はい(笑)。こもり校長:ちょっと……軽いヒントをもらえない?リスナー:家のソファーでくつろいでいたら言われました。COCO教頭:「おもらしした」?こもり校長:それは、許してあげてほしい(笑)。リスナー:おもらしは違います(笑)。こもり校長:「宿題せずにYouTubeばっかり見てた」。リスナー:違います!こもり校長:まぁ、そんなことでビンタしないよな(笑)。COCO教頭:(笑)。こもり校長:「ソファーにあった穴を無意識にほじくった」。COCO教頭:やっちゃうけど……ビンタよ!?リスナー:違いますね(笑)。こもり校長:2つ目のヒントちょうだい(笑)。リスナー:友達にも指摘されたことです。こもり校長:「おならしまくっている」とか?リスナー:おならじゃないけど、においっていうのがあります。こもり校長:あー! 「我慢せずにゲップした」?リスナー:違います! においに関係することです!COCO教頭:友達にも指摘されたにおい……?こもり校長:足が臭すぎるとか?<ピンポンピンポン♪>校長・教頭:えー!こもり校長:ちょっと待って! 足が臭すぎて、親と揉めてビンタ食らったの!?リスナー:はい(笑)。COCO教頭:おもろすぎるやん!こもり校長:これ、どういうこと!?リスナー:今日、家に帰ってソファーでスマホを見ながらゴロゴロしてたんです。そしたら、あとから帰ってきた母親に、「ソファーににおいが付くから座るのやめて!」って言われて。こもり校長:なるほどね。それで?リスナー:面倒くさかったこともあって「あとでどくから! そんなに怒鳴らなくても!」みたいなことを言いまくったら、キレた母親が勢いよくスマホを取り上げて“バシン!”です。校長・教頭:(笑)。こもり校長:母ちゃんパワフルだね(笑)。「臭いよ」って指摘されてたのに、今日は邪見にあしらっちゃったみたいなことかな?リスナー:はい。自分のせいというのはあるんですけど、指摘されると動きたくなくなりますね。COCO教頭:わからんでもないよな。こもり校長:ビンタを食らったあとは、どうなったの?リスナー:「家を出ていくか、言うことを聞くかどっちかにしろ!」と言われて……。こもり校長:究極の二択じゃない。足を洗うか、家を出ていくかでしょ……(笑)。COCO教頭:(笑)。こもり校長:それは、もちろん……?リスナー:そう! 出ていきましたね。こもり校長:そっちなの!? 今は?リスナー:今は、家に帰っています。こもり校長:あぁ、よかった……足も洗った?リスナー:はい(笑)。テストが迫っているので、勉強もしないといけないので。COCO教頭:そうか(笑)。こもり校長:いや~、これはすごいよ!COCO教頭:でも、そんなに臭いの? どんなにおい?リスナー:なんか、腐ったお酢のにおいというか。こもり校長:酢を腐らせたことがないからなぁ。COCO教頭:ツーンとくる感じかな。こもり校長:よっぽど強い香りなんだね。COCO教頭:……優しい言い方したな(笑)。こもり校長:いや、でもありがとう。いいブレイキングクイズだったよ!リスナー:ありがとうございます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/